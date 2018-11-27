Стартовало производство нового KIA ProCeed

Фото: KIA
Не так давно на Парижском моторшоу дебютировал новейший KIA ProCeed, пятидверный автомобиль вмодном нынче кузове Shooting Brake. И вот производство новинки стартовало на заводе в словацком Жилине, где, судя по всему, будут собирать модель и для российского рынка.
Светлана Ермолаева

Подготовку к производству KIA ProCeed начали еще в конце 2017 года. Для начала модернизировали сборочные линии, потом более 300 сотрудников предприятия прошли обучение в южнокорейском Центре исследований и разработок производителя, а также непосредственно в Жилине. Стоит отметить, в запуск на конвейер новой модели компания инвестировала дополнительно 200 млн. евро.

Напомним, что KIA ProCeed будет предлагаться в двух модификациях: с дизайнерским стайлинг-пакетом GT Line и в «подогретой» версии GT с 1,6-литровым турбированным мотором мощностью 204 л. с. Движок, который «пятидверка» позаимствовала у Ceed GT, может контактировать с пятиступенчатой механической коробкой передач или «роботом».

Продажи стильного «сарая» начнутся в первой половине следующего года, тогда же ProCeed приедет и к отечественным покупателям. Прайс-лист и спецификации будут объявлены дополнительно.

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27 ноября 2018
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