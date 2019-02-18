Появились рендеры нового роскошного Rolls-Royce Ghost

Портал «АвтоВзгляд» уже публиковал первые снимки Rolls-Royce Ghost свежей генерации. Правда, специалисты бренда пока не спешат раскрывать экстерьер роскошной «четырехдверки»: автомобиль проходит испытания, прикрытый плотным камуфляжем, и разглядеть изменения не представляется возможным.

Но художники итальянского тюнинг-ателье E. Milano, не дожидаясь официального дебюта, решили пофантазировать на тему внешности новинки. На изображениях седан получил внушительных размеров радиаторную решетку, переработанные бамперы и сильно зауженную оптику, практически скрытую под массивными «надбровными дугами». Кроме того, авто обзавелось двуцветной окраской кузова, гигантскими колесными дисками и тормозной системой с ярко-синими суппортами.

Ожидается, что новый Rolls-Royce Ghost дебютирует в 2020 году, а на рынок выйдет в 2021-м. Эксперты не исключают, что автомобиль сохранит прежний мотор — 6,6-литровый V12, но доработанный и увеличенной мощности.