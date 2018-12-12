В России открылись продажи кроссовера Rolls-Royce Cullinan

Предполагается, что «живые» машины будут доставлены своим новым владельцам в начале следующего года. А те авто, которые получили отечественные продавцы, нужны для клиентских тест-драйвов, для демонстрации всех возможностей люксового «паркетника».

Сердце Rolls-Royce Cullinan — 571-сильный V12 с двумя турбинами объемом 6,7 л, выдающий 800 Нм крутящего момента. Мотор работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и, естественно, с системой полного привода.