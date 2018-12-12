В России открылись продажи кроссовера Rolls-Royce Cullinan

Один из самых роскошных кроссоверов в мире добрался до России: в шоу-румы официальных дилеров двух столиц привезли несколько экземпляров Rolls-Royce Cullinan. Но эти авто ручной сборки и с немыслимым ценником не предназначаются для продаж. У прибывших машин другая функция.
Предполагается, что «живые» машины будут доставлены своим новым владельцам в начале следующего года. А те авто, которые получили отечественные продавцы, нужны для клиентских тест-драйвов, для демонстрации всех возможностей люксового «паркетника».
Сердце Rolls-Royce Cullinan — 571-сильный V12 с двумя турбинами объемом 6,7 л, выдающий 800 Нм крутящего момента. Мотор работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и, естественно, с системой полного привода.
Первый кроссовер в истории марки построен на базе алюминиевой архитектуры Aluminium-Spaceframe Architektur (ASF). Она же легла в основу Rolls-Royce Phantom. Правда новинка короче и шире своего соплатформенника. И если габаритная длина и ширина первого составляет 5341 мм и 2164 мм соответственно, то второй в длину достигает 5839 мм, а в ширину — 1989 мм.
Российский ценник на «Куллинан» начинается от 25 млн. рублей и не имеет верхней планки: все зависит от пожеланий покупателя. Производитель предлагает так называемые bespoke-опции, выполненные на заказ. Одна из них — Viewing Suite — миниатюрная смотровая площадка с парой кресел и маленьким столиком, которые выдвигаются из багажника.