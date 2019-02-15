Почему лампочки в фарах начали перегорать слишком часто

Если вы уверены в надежности лампочек, в пользу которых обычно делаете выбор, то проверьте, плотно ли прилегают резиновые уплотнители, установленные между корпусом фары и стеклом. Причем здесь они? Ну как — попадание влаги вовнутрь тоже может послужить причиной частого выхода из строя элементов.

Галогеновые лампочки очень треботельны к процедуре установки — к ним лучше не прикасаться без чистых тканевых перчаток. Кстати сказать, в «кривые» руки их тоже лучше не брать, ведь нарушение процесса внедрения элемента в фару также чревато сокращением срока службы. Если не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.

Помимо прочего, частые перегорания могут быть вызваны повреждениями контактов в световых приборах, а также проблемами с аккумулятором или генератором. Если вам надоело бегать за лампочками каждые два-три месяца, то запишитесь на диагностику системы электрооборудования машины. Согласитесь, один раз выявить и устранить дефект все же дешевле, чем регулярно тратиться на новые «светильники».