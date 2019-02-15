Почему лампочки в фарах начали перегорать слишком часто

Для автомобилистов с руками, растущими из нужного места, махнуть перегоревшую лампу в фаре на новую — раз плюнуть. Но даже несмотря на это, слишком частая замена «светильников» порядком надоедает, не говоря уж о постоянных денежных затратах. Где искать причину скропостижной кончины лампочек, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Согласно Правилам дорожного движения, световые приборы автомобиля — «ближний» или габаритные огни — должны работать постоянно, вне зависимости от времени суток. И потому совсем не удивительно, что лампочки в фарах время от времени требуют замены. Другой вопрос — когда водитель обращает внимание на чересчур частые перегорания. Как решить эту проблему?
Не даром автостроители рекомендуют автовладельцам использовать оригинальные запчасти или — в крайнем случае — их качественные аналоги. Но водители, остро желающие сэкономить, этому совету следовать не привыкли. Они не понимают, зачем тратиться на хорошую лампочку, если можно подешевке купить китайскую подделку. А затем, что китайские подделки недолговечны. Попробуйте купить «светильник» у дилера, и проблема с частыми перегораниями наверняка решится.
Если вы уверены в надежности лампочек, в пользу которых обычно делаете выбор, то проверьте, плотно ли прилегают резиновые уплотнители, установленные между корпусом фары и стеклом. Причем здесь они? Ну как — попадание влаги вовнутрь тоже может послужить причиной частого выхода из строя элементов.
Галогеновые лампочки очень треботельны к процедуре установки — к ним лучше не прикасаться без чистых тканевых перчаток. Кстати сказать, в «кривые» руки их тоже лучше не брать, ведь нарушение процесса внедрения элемента в фару также чревато сокращением срока службы. Если не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.
Помимо прочего, частые перегорания могут быть вызваны повреждениями контактов в световых приборах, а также проблемами с аккумулятором или генератором. Если вам надоело бегать за лампочками каждые два-три месяца, то запишитесь на диагностику системы электрооборудования машины. Согласитесь, один раз выявить и устранить дефект все же дешевле, чем регулярно тратиться на новые «светильники».