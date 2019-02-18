Volkswagen расширит линейку автомобилей, производимых в России

Компании Volkswagen и «Группа ГАЗ» намерены инвестировать 13,7 млрд. рублей в развитие совместных продуктов, дабы получить возможность заключить с властями СПИК. Эти средства направят на создание условий для производства грузовых автомобилей ГАЗ, «Урал» и MAN, а также легкой коммерческой модели Crafter.

По данным газеты «Коммерсантъ», производство тяжелых грузовиков в режиме контрактной сборки начнется уже до конца нынешнего года, а Crafter встанет на конвейер ближе к 2021-му. Компании-партнеры планируют выйти на ежегодные объемы в 14 000 выпущенных тягачей и 10 000 LCV к 2024 году.

Остается лишь добавить, что все это произойдет лишь в том случае, если с «Группы ГАЗ» снимут санкции. Напомним, Олег Дерипаска и его ключивые активы, в том числе Горьковский завод, были включены в SDN-список минфина США в апреле минувшего года.