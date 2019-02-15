Volkswagen бьет производственные рекорды в России

Кроме того, что эти моторы используют в локальной сборке автомобилей, они также идут на экспорт. Так, в прошлом году экспортировали на заводы Volkswagen в Испании и Чехии 44 000 двигателей. А в текущем, агрегаты начнут отправлять еще и в Польшу, Мексику и Южно-Африканскую республику.

Стоит напомнить, что на калужских мощностях производят 1,6-литровый бензиновый мотор MPI серии EA211 в двух вариантах форсировки: 90 и 110 л. с. Он соответствует экологическому стандарту Евро 5 и устанавливается на машины концерна Volkswagen Group, построенные на модульной платформе MQB.

На данный момент движком оснащаются 11 моделей, включая три отечественной сборки — седан Volkswagen Polo, лифтбэк Skoda Rapid, а также Octavia, представленную в двух типах кузова: лифтбэк и универсал.

Кстати, осеню прошлого года завод в Калуге отметил другое производственное достижение — там собрали 500 000 автомобилей VW Polo. Полумиллионный выпущенный автомобиль отправился на службу в одну из каршеринговых компаний.