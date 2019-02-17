Чем берут конкурентов «Газели» на ледяных виражах

Баха «Северный лес» в этом году преподнесла многим участникам неприятные погодные сюрпризы, выбивая из гонки даже маститых гонщиков. Как справляются с трассой пилоты отечественной команды «ГАЗ Рейд Спорт», идущие в своем классе «Рейд-спорт» на первом (Суховенко и Чумак) и втором (Игнатов и Николаев) местах, выяснил у них самих портал «АвтоВзгляд».
– Оцените, пожалуйста, условия, в которых проходит гонка…
– Сегодня было два участка. Первый протяженностью 104 км, второй — 170 км. На первом — сплошной лед, — делится по просьбе портала «АвтоВзгляд» впечатлениями пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Днем погода сменилась, пошла мерзкая изморозь, которая создавала много проблем. Мало того, что стало особенно скользко. Над трассой, прямо над землей повис туман и видимость границ дороги ухудшилась. В результате нельзя перевести дух ни на мгновение, все время напряженно вглядываешься вдаль. Но в этих условиях у наших «Газелей» есть преимущество — они выше других машин и лучше видно траекторию.
– И как вы это преимущество используете?
– Прошел связку поворотов и уже видишь, где и какая будет следующая. Поэтому на трамплинах мы не осаживали машину, как делали многие. Педаль в пол, прыжок — и вкручивайся дальше в поворот. Ты его уже успел разглядеть.
– Тем не менее, и вы не совсем сегодня справились с трассой?
– Увы, на третьем спецучастке пришлось останавливаться и менять колесо. Потеряли на этом целых пять минут! Но это наша вина. Я видел перед стартом третьего участка, что колесо немного приспустило. Подкачал, менять не стал, думал, доеду. Не повезло. И мало того: еще километров десять ехали на трех колесах, чтобы найти на узкой зимней дороге карман для остановки. Тоже потеряли время. Впредь буду умнее. Завтра постараемся отыграть упущенное…
– Вы идете первыми в своем зачете, — подключаем к разговору другого пилота команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгения Суховенко. — Есть какие то особые секреты успеха?
– Третий этап гонки и второй сегодняшнего дня частично проходил по старой трассе, уже изрытой колесами, — говорит Евгений. — Наши «Газели» обуты в отличную резину BF Goodrich. Но шипам при попадании на гравий приходится нелегко: нагрузки запредельные, только эта резина способна выдержать несколько дней зимней гонки.
Завтра нужно быть особо внимательным. Траса не прощает ошибок. Мягкий снег затягивает и если в него улететь, то теряешь все с таким трудом наработанное преимущество. Но мы не сдаемся!