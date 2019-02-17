Чем берут конкурентов «Газели» на ледяных виражах

– Оцените, пожалуйста, условия, в которых проходит гонка…

– Сегодня было два участка. Первый протяженностью 104 км, второй — 170 км. На первом — сплошной лед, — делится по просьбе портала «АвтоВзгляд» впечатлениями пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Днем погода сменилась, пошла мерзкая изморозь, которая создавала много проблем. Мало того, что стало особенно скользко. Над трассой, прямо над землей повис туман и видимость границ дороги ухудшилась. В результате нельзя перевести дух ни на мгновение, все время напряженно вглядываешься вдаль. Но в этих условиях у наших «Газелей» есть преимущество — они выше других машин и лучше видно траекторию.

– И как вы это преимущество используете?

– Прошел связку поворотов и уже видишь, где и какая будет следующая. Поэтому на трамплинах мы не осаживали машину, как делали многие. Педаль в пол, прыжок — и вкручивайся дальше в поворот. Ты его уже успел разглядеть.

– Тем не менее, и вы не совсем сегодня справились с трассой?