В России стартовали продажи четырехдверного Mercedes-AMG GT

Mercedes-AMG GT построен на одной архитектуре с E-классом, но причастность к подразделению AMG дает о себе знать. Купе получило агрессивную внешность: покатый капот, немного выпуклую фальшрадиаторную решетку с вертикальными плашками и массивные передние диффузоры. Стремительности силуэту придает плавно нисходящая линия крыши и зауженные задние фонари.

«Горячее» купе представлено в России в четырех модификациях: GT 43 с трехлитровой «шестеркой» мощностью 367 л. с., GT 53 с тем же движком, но «разогретым» до 435 «лошадей», GT 63 с V8 под капотом, способным развивать до 585 сил, а также 63 S с 639-сильной «восьмеркой». Но пока авто в младшей версии отечественным покупателям не доступно. По слухам, его привезут позднее.

Сегодня ценник на Mercedes-AMG GT в четытехдверном кузове стартует от 6 510 000 рублей.