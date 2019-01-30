Опубликованы шпионские фото нового компактного кроссовера Mercedes-AMG GLB 35

Несмотря на тщательный камуфляж, скрывающиий кузов тестового прототипа, нетрудно заметить другую структуру переднего бампера и фирменную решетку радиатора Panamericana.

На корме видны фирменные патрубки выхлопной системы AMG. Кроме того, от обычной версии хот-кросс отличается колесными дисками с усиленными тормозами.

По предварительной информации, GLB-класс, созданный на платформе MFA2, позаимствует силовую линейку у A-класса. Что касается заряженного варианта, то уж точно это будет полноприводный кроссовер, и вероятно он получит 2-литровый турбомотор мощностью 302 л. с.

Агрегат будет работать в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Конечно, речь пойдет и о перенастроенной спортивной подвеске и усиленной тормозной системе.