Когда водитель имеет право проехать по обочине задним ходом

Напомним, что пункт 6.15 ПДД обязывает водителей и пешеходов выполнять все распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки.

Ведь «регулировщик» — это лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения. То есть таковым можно считать любого инспектора ГИБДД, который требует водителя остановиться.

В любом случае, как показывает практика, полицейские не штрафуют водителей, если при указанных обстоятельствах он сдаст по обочине назад.

Кроме того, найдется еще одно исключение, когда это можно сделать безнаказанно. Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что водитель освобождается от ответственности за нарушение любого ПДД, если оно совершено в случае крайней необходимости и во избежание более серьезной «опасности, непосредственно угрожающей личности и ее правам, а также охраняемым законом интересам общества или государства». То есть, например, когда надо кому-то спасти жизнь и для этого необходимо сдать по обочине назад, вам за это ничего не будет.