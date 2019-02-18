Когда водитель имеет право проехать по обочине задним ходом

Вся водительская братия в России делится на две категории: на «обочечников» и тех, кого они, мягко говоря, напрягают и раздражают. Не секрет, что движение по обочине запрещено, причем неважно — едете ли вы по ней вперед или назад. В любом случае за это нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Хотя все-таки найдется исключение из правил, когда водитель может сдать назад по обочине безнаказанно.
В ПДД нигде не сказано, на каком расстоянии водитель обязан остановиться от инспектора ГИБДД. Иногда, во избежание экстренного торможения в левом ряду, машину удается припарковать слишком далеко от стража порядка — метров за 100 — 150. В этом случае у многих наверняка возникнет желание облегчить задачу полицейскому, и чтобы тот не утруждал себя продолжительной ходьбой, водитель на свой страх и риск сдает назад по обочине в его направлении.
Ситуация здесь двоякая: с одной стороны — нарушение, с другой — желание помочь стражу порядка. Конечно, в этом случае будет верхом наглости и цинизма со стороны полицейского предъявить автовладельцу обвинение за движение по обочине. Хотя, конечно, для перестраховки и самоуспокоения вы можете дождаться, пока инспектор сам не укажет вам жезлом, чтоб вы подъехали к нему ближе. Чаще всего они так и делают.
Напомним, что пункт 6.15 ПДД обязывает водителей и пешеходов выполнять все распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки.
Ведь «регулировщик» — это лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения. То есть таковым можно считать любого инспектора ГИБДД, который требует водителя остановиться.
В любом случае, как показывает практика, полицейские не штрафуют водителей, если при указанных обстоятельствах он сдаст по обочине назад.
Кроме того, найдется еще одно исключение, когда это можно сделать безнаказанно. Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что водитель освобождается от ответственности за нарушение любого ПДД, если оно совершено в случае крайней необходимости и во избежание более серьезной «опасности, непосредственно угрожающей личности и ее правам, а также охраняемым законом интересам общества или государства». То есть, например, когда надо кому-то спасти жизнь и для этого необходимо сдать по обочине назад, вам за это ничего не будет.