Mercedes-Benz выпустит новейший O-Class

В частности, бренд зарезервировал названия O 120, O 140, O 180 и O 200. Об этом сообщает интернет-издание AutoGuide, в чьи руки попали эксклюзивные отчеты.

О том, что это будут за модели, пока неизвестно, да и регистрация новых имен для автомобилей вовсе не гарантирует их скорое появление на рынке. Иногда бывает, что названия «бронируют» без каких-то конкретных планов на будущее, просто на всякий случай.

Новинкой может оказаться небольшая легковушка, кроссовер или внедорожник. Не исключено, что марка начала готовить новый пикап или фургон. По одной из версий, речь пойдет о концепткаре. А быть может, свет увидят авто на альтернативных видах топлива?

Стоит отметить, что на сегодняшний день буква «O» уже используется брендом. Так, городской автобус Mercedes-Benz Citaro имеет обозначение O530. Но такие невысокие индексы в новых названиях вряд ли будут принадлежать большим автобусам, да и у свежих имен не достает пробела после буквы.