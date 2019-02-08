В России представили обновленный Lamborghini Huracan Evo

В самом начале года итальянцы обновили Lamborghini Huracan, добавив к названию слово Evo, намекнув этим, что спорткар не отделался легким фейслифтингом, а серьезно эволюционировал. Теперь итальянское купе докатилось и до России.
Lamborghini Huracan Evo получил перелицованные бамперы, а две пары выхлопных патрубков сменились двумя выпускными трубами, сместившимися ближе к центру кормы. Кроме того, инженерам удалось усовершенствовать аэродинамику авто, увеличив прижимную силу в семь раз.
В салоне тоже обновки — большой вертикальный 8,4-дюймовый сенсорный экран, взявший на себя функцию управления всем, чем только можно от климата до настроек шасси. Целый ряд кнопок на центральной консоли ушел в небытие.
А самое главное — «Ураган» оснастили форсированным 640-сильным «атмосферником» V10 объемом 5,2 л с пиковым крутящим моментом в 600 Нм. Мотор достался рестайлинговому поникару от модели в «заряженной» модификации Performante. Привод по-прежнему — полный.
С таким агрегатом Huracan Evo ускоряется до первой сотни за 2,9 секунды, а максимальная скорость автомобиля ограничивается 325 км/ч. Стоит напомнить, что до обновления авто комплектовался движком на 610 «лошадей».
Остается добавить, что старта продаж «горячей» новинки в России придется подождать еще несколько месяцев — до лета. Точная дата пока держится в секрете.