В России представили обновленный Lamborghini Huracan Evo

Lamborghini Huracan Evo получил перелицованные бамперы, а две пары выхлопных патрубков сменились двумя выпускными трубами, сместившимися ближе к центру кормы. Кроме того, инженерам удалось усовершенствовать аэродинамику авто, увеличив прижимную силу в семь раз.

В салоне тоже обновки — большой вертикальный 8,4-дюймовый сенсорный экран, взявший на себя функцию управления всем, чем только можно от климата до настроек шасси. Целый ряд кнопок на центральной консоли ушел в небытие.