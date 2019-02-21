Mitsubishi представил в России самый красивый внедорожник за 2 000 000 рублей

Обновленный Mitsubishi L200 прибыл в Россию и готов по-новому открыть для отечественных автовладельцев сегмент пикапов. Главное: сногсшибательная внешность, комфортабельный салон от Pajero Sport QX, улучшенная шумоизоляция и новая автоматическая коробка передач. Но обо всем по порядку.
Язык не поворачивается назвать очередное обновление «Тритона» рестайлингом: машина совсем не похожа на своих предшественников. С дореформенными пикапами ее объединяет только фирменный покат крыши и значок на капоте. Профиль знаком, а анфас — весь сплошь новый. Да и корма нарисована так, что сомнений не остается: это будет хит!
Новый L200 выглядит, будто прототип, который призван показать тенденции развития бренда. А ведь это полноценный заводской экземпляр, который вот-вот появится в сотне дилерских центров «Митсу» по всей России. От прежних скромных и округлых форм не осталось и следа: рубили топором, кромсали резцом и создали по-настоящему брутальный автомобиль. Каким, собственно, и должен быть пикап.
Передок изменился полностью, капот стал выше. Коснулись пертурбации и грузового отсека: помимо нового дизайна оптики, борта стали на 15 мм выше. Богатые комплектации теперь оснащаются 18-дюймовыми колесными дисками. В общем, посвежевший L200 можно по праву назвать самым красивым внедорожником в линейке Mitsubishi.
Салон нового Mitsubishi L200, как и ожидалось, получил торпедо и дверные карты от «цельнометаллической» версии, а также новый экран мультимедиа, обогрев руля, дополнительный USB-порт для второго ряда сидений и видоизмененную приборную панель. А вот кожаной отделки кресел в российских машинах не предусмотрено: львиная доля пикапов уходит в корпоративные парки, а там не готовы переплачивать за шик. Вместе с кожей ушли и электрические настройки сидений.
В техническом плане машина претерпела ряд серьезных доработок. Поставили двухпоршневые передние тормоза с увеличенным диаметром тормозного диска, такие же как на новом Pajero Sport. Стартовые комплектации, к слову, идут с прежними тормозами и 16-дюймовыми колесными дисками.
Инженеры «Митсу» доработали настройки подвески, улучшили управляемость, а также щедро уложили шумоизоляцию. Новинка стала куда более тихим авто, чем его предшественник. Моторы останутся прежними — 2,4-литровые дизели мощностью 154 и 181 л. с. — а вот линейка КПП изменилась: механическая «пятиступка» остается, а вот «автомат» новый. Машины теперь оснащаются 6-ступенчатым агрегатом от Aisin. Дорожный просвет «подрос» на 15 мм и теперь составляет 22 сантиметра.
Серьезные изменения коснулись ценовой политики: все модификации пикапа Mitsubishi L200 подорожали на 150 000 рублей. Стартовая версия Invite на «механике» теперь обойдется покупателю в 2 069 000 рублей, а желание заполучить машину на «автомате» сразу поднимет цену почти на пол миллиона — версия Intense стоит уже 2 498 000 рублей. Топовая модификация Instyle будет стоить 2 702 000 рублей.
Кстати, обозреватель Вячеслав Василенко уже успел опробовать обновленный пикап в деле на тайском бездорожье — подробнее о тест-драйве можно узнать здесь.