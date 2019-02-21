Mitsubishi представил в России самый красивый внедорожник за 2 000 000 рублей

Язык не поворачивается назвать очередное обновление «Тритона» рестайлингом: машина совсем не похожа на своих предшественников. С дореформенными пикапами ее объединяет только фирменный покат крыши и значок на капоте. Профиль знаком, а анфас — весь сплошь новый. Да и корма нарисована так, что сомнений не остается: это будет хит!

Новый L200 выглядит, будто прототип, который призван показать тенденции развития бренда. А ведь это полноценный заводской экземпляр, который вот-вот появится в сотне дилерских центров «Митсу» по всей России. От прежних скромных и округлых форм не осталось и следа: рубили топором, кромсали резцом и создали по-настоящему брутальный автомобиль. Каким, собственно, и должен быть пикап.