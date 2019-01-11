Как купить Mitsubishi Outlander этого года по цене прошлогоднего

Это означает, что самого популярного кроссовера в продуктовой линейке марки традиционное подорожание модели, собранной в новом году, не коснется. Таким образом, базовые цены на прошлогодние «паркетники» и на Mitsubishi Outlander «только что с конвейера» останутся одинаковыми. Правда, это правило не касается покупки авто по программе Trade-in.

Стоимость «Аутлендера» начинается от 1 689 000 рублей. Напомним, что SUV оснащен двухлитровым бензиновым мотором мощностью 146 л. с., агрегатированным с вариатором. Привод можно выбрать как передний, так и полный. Есть в силовой гамме и движок помощнее — объемом 2,4 л с отдачей в 167 «лошадей». Он работает в паре с той же бесступенчатой коробкой передач. Здесь без вариантов — привод на все колеса.

Представители бренда отметили, что недавнее подорожание всего модельного ряда связано исключительно с ростом НДС на два пункта с 18 до 20%. Автомобили подорожали на 25 000—50 000 рублей в зависимости от модели.