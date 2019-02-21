Почему у автомобилей Datsun могут отваливаться колеса

Фото: Datsun
Федеральное агентство «Росстандарт» сообщило о добровольном отзыве автомобилей Datsun. После тщательных проверок заводские специалисты обнаружили производственный брак. Из-за него, при самом неблагоприятном стечении обстоятельств, может просто-напросто отвалиться заднее колесо.
Светлана Ермолаева

Компания Datsun запустила сервисную акцию, под которую попадают 64 автомобиля, собранных в сентябре прошлого года. Все дело в том, что эти машины оснастили задними ступицами из металла с низкой прочностью. Существует вероятность, что после долгой эксплуатации на деталях появятся трещины или, того хуже, запчасть попросту разрушится.

Чтобы решить проблему, нужно в условиях сервиса проверить бракованные комплектующие и заменить при необходимости. И с этим лучше не затягивать.

Понять, какой конкретно автомобиль попадет под отзыв не сложно: достаточно найти на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы» список с VIN дефектных авто и сверить с ним номер из ПТС. При совпадении необходимо связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт. Представители бренда и сами в скором времени проинформируют владельцев бракованных «японцев», пригласив в сервис.

Напомним, что марка Datsun предлагает российским потребителям две модели — седан on-Do и хетчбэк mi-Do. Именно они и попадают под сервисное мероприятие. Кстати, более 200 этих атомобилей прошлой осенью уже отзывались из-за неисправных подушек безопасности.

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21 февраля 2019
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