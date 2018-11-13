5 причин, по которым автомобиль точно слетит с гарантии

Начнем с того, что такого понятия, как «автомобиль сняли с гарантии» в природе нет. Каждая конкретная поломка рассматривается дилерами и изготовителями в индивидуальном порядке: то есть при первой неисправности клиенту по ряду веских причин могут в бесплатном ремонте отказать, а при второй — восстановить авто безвозмездно безо всяких вопросов.

Машина не «слетает» с поддержки до конца отведенного срока — как правило, речь идет о двух или трех годах. И это, пожалуй, главный момент, поражающий многочисленные мифы и споры у современных водителей.

И раз с теорией мы разобрались, то рассмотрим несколько самых распространенных практических ситуаций, при которых дилер может переложить ответственность за поломку машины на клиента или третье лицо. И первый такой случай — обслуживание автомобиля в «сером» сервисе.