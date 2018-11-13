5 причин, по которым автомобиль точно слетит с гарантии

Все автовладельцы в курсе, что новые машины, проданные официалами, подпадают под заводскую гарантию. Но спросите их, в чем же именно заключаются обязанности изготовителя, и почти никто не даст правильный ответ. Так же как многие водители не знают, что с машиной делать категорически нельзя, дабы не лишиться возможности отремонтировать ее бесплатно. Ситуацию проясняет портал «АвтоВзгляд».
Начнем с того, что такого понятия, как «автомобиль сняли с гарантии» в природе нет. Каждая конкретная поломка рассматривается дилерами и изготовителями в индивидуальном порядке: то есть при первой неисправности клиенту по ряду веских причин могут в бесплатном ремонте отказать, а при второй — восстановить авто безвозмездно безо всяких вопросов.
Машина не «слетает» с поддержки до конца отведенного срока — как правило, речь идет о двух или трех годах. И это, пожалуй, главный момент, поражающий многочисленные мифы и споры у современных водителей.
И раз с теорией мы разобрались, то рассмотрим несколько самых распространенных практических ситуаций, при которых дилер может переложить ответственность за поломку машины на клиента или третье лицо. И первый такой случай — обслуживание автомобиля в «сером» сервисе.
ЧУЖИЕ РУКИ ТЕБЯ ЛАСКАЮТ
Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, автовладелец имеет полное право обслуживать свою новую машину на любой СТО — и официальной, и неофициальной. Однако если «мастер» из гаража имени дяди Пети своими кривыми руками заменит, скажем, стойки стабилизатора, а через некоторое время подвеска застучит, то дилеры наверняка откажут в гарантийном ремонте. Скажут, нужно было приезжать к нам — и будут абсолютно правы.
То же самое справедливо в отношении дополнительного оборудования, установленного где-то на стороне. Другое дело, если после внедрения новомодной сигнализации по кузову пойдет коррозия, что является гарантийным случаем. Дилер не сможет уклониться от своих обязательств, поскольку доказать, что дефект вызван именно «левой» охранной системой практически невозможно. А раз связи между событиями нет, то правда на стороне клиента.
Где бы вы не обслуживались, соблюдайте сроки проведения регулярных инспекций. С опозданием поменяете масло в двигателе — дилер откажет в бесплатной диагностике и восстановлении силового агрегата, сославшись на то, что неисправность возникла именно ввиду несвоевременного сервиса. Опровергнуть этот довод, скорее всего, не получится.
ТАЧКА НА ПРОКАЧКУ
Как бы вам не хотелось скорее «прокачать» свою новенькую машину, подождите с улучшайзингом до окончания заводской гарантии. Заниженная подвеска, антикрыло, чип-тюнинг мотора и даже нестандартные колесные диски также могут послужить поводом для конфликта между официалом и клиентом, жаждущим отремонтироваться бесплатно.
ЛЮБОПЫТНОЙ ВАРВАРЕ
Еще одна причина отказа, частенько встречающаяся в дилерских документах — эксплуатация автомобиля с нарушениями. Возьмем, к примеру, «заряженный» Mercedes-AMG SL 63 — спортивный и дерзкий родстер, не рассчитанный, однако, на заезды в автогонках. Если автомобиль «забарахлит», то счастливому обладателю этой машины — двукратному призеру в дворовых автосостязаниях — выкатят счет за ремонт. Та же судьба уготовлена владельцу новенькой LADA 4x4, который решит проверить внедорожные способности своего вездехода в сибирских болотах.