Свежие подробности о новом кроссовере Datsun для России

В распоряжение Rusautomobile попали эксклюзивные данные о новом «паркетнике» Datsun, уже давно ожидаемом поклонниками марки. Новинку запустят в производство на той же линии, где собирают Renault Logan и Sandero. В ее основу ляжет модульная платформа В0.

При таких раскладах не стоит исключать, что RD3 окажется попросту перелицованным «Дастером». На первые несколько лет запланировано собирать от 30 000 до 50 000 экземпляров авто. Но к 2026 году объемы сократят до 9500 штук. Вероятно, к этому времени универсальную «тележку», ставшую базой для моделей Renault, Nissan и LADA, собираются заменить на что-то новенькое.

Еще одну неизвестную модель Datsun под кодовым именем RD4 начнут выпускать в 2022 году на производственной линии, занятой на сегодняшний момент сборкой LADA Granta. По плану, объемы выпуска второй новинки составят от 60 000 до 80 000 авто.

Стоит напомнить, что летом нам показали хетчбэк Datsun mi-DO в кросс-версии. Автомобиль для рыбаков и охотников с клиренсом в 180 мм до сих пор не появился в продаже. Впрочем, порталу «АвтоВзгляд» удалось испытать этот экспериментальный автомобиль, и не абы где, а на на бездорожье. Все подробности — здесь.