Какие тормозные колодки лучше подойдут для корейских и японских авто

Требования большинства российских автовладельцев к тормозным колодкам довольно просты: чтобы тормозили хорошо и служили подольше. При этом большинство владельцев иномарок и не подозревают, что тормозные колодки для азиатских и европейских авто разрабатываются с учетом региональных особенностей, о которых известно только специалистам.
Максим Строкер

Само собой разумеется, что тормозные колодки любого нормального производителя полностью соответствуют всем общим нормам безопасности. Однако их прочие потребительские характеристики заметно отличаются в зависимости от места, где машина спроектирована.

Так, европейские колодки, тот же немецкий Textar, производятся с учетом необходимости обеспечить адекватное торможение со скоростей свыше 200 км/ч на европейских автобанах. А азиатский производитель колодок, например японский Nisshinbo, должен подстраиваться к особенностям требований японских и корейских автопроизводителей и потребителей. У азиатских водителей на первом месте при эксплуатации колодок стоит комфорт. Колодки должны обеспечивать максимальный акустический комфорт при торможении, долго не требовать замены, и чтобы продукты износа не портили внешний вид колесных дисков машины. Ну и, само собой, при этом еще чтобы останавливали машину как положено! Вот под такие противоречивые запросы и приходится подстраиваться инженерам Nisshinbo. И справляются они с этой задачей неплохо, раз бренд уже многие десятилетия является крупнейшим поставщиком тормозных комплектующих на конвейеры японских автосборочных предприятий. А помимо этого, еще и одним из ведущих поставщиков мирового рынка автозапчастей. Недавно, кстати, тормозные колодки и диски Nisshinbo для азиатских марок машин начали продаваться в автомагазинах не только Дальнего Востока, как раньше, но и в европейской части России.

«Заточенность» под особенности азиатских машин с их «комфортными» требованиями выражается, например, в том, что в комплектах колодок для рынка автозапчастей у Nisshinbo присутствуют еще и противоскрипные пластины. В случае с оригинальными колодками эти детальки зачастую приходится докупать отдельно или они вовсе не предусмотрены конструкцией.

А чтобы тормоза при работе не «пылили», как того желают японцы, большую часть ассортимента Nisshinbo занимают колодки с фрикционными накладками из NAO-композиций, представляющие собой безасбестовые смеси, не содержащие к тому же еще и стальных волокон. К тому же NAO-колодки еще и более тихие и комфортные при торможении.

Помимо безасбестовых смесей для обеспечения бесшумного и эффективного торможения Nisshinbo применяет целый набор конструктивных приемов. К примеру, скошенные края фрикционных накладок колодок. Благодаря им последние лучше прилегают к диску, что особенно важно при лёгких торможениях. Сейчас на смену прямому скосу производитель внедряет полукруглый. С помощью этого приема положительный для потребителя эффект от «скошенности» сохраняется почти до момента полного износа колодки.

На борьбу с шумом направлен и специальный паз, словно разрезающий фрикционную накладку колодки Nisshinbo поперек. Смысл такого конструктивного решения — сдвинуть частоты резонансных колебаний этого узла в область, которая не воспринимается человеческим ухом. Кроме того, такой паз служит увеличению долговечности колодки, поскольку препятствует образованию и распространению трещин во фрикционной накладке. Дальнейшим развитием этой инженерной мысли в колодках Nisshinbo стало применение не поперечного, а диагонального паза. Такое его расположение увеличивает прочность фрикционной накладки. Диагональный «разрез» позволяет также избавиться от еще более широкого спектра резонансных колебаний.

Находясь в тренде меняющихся современных экологических тенденций, Nisshinbo учитывает все более ужесточающиеся требования к применению меди в качестве наполнителя для фрикционных накладок. Компания разработала и выпускает уже два типа таких тормозных колодок: полностью без меди и с пониженным, менее 5%, содержанием частиц этого металла. Оба этих типа колодок выполнены на базе NAO-технологий.

С недавних пор Nisshinbo помимо тормозных колодок стал предлагать своим клиентам как в европейской части России, так и за Уралом, еще и тормозные диски для всего парка легковых машин и SUV азиатских марок — японских Toyota, Lexus, Honda, Infiniti, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Daihatsu и корейских Daewoo, Hyundai, Kia и SsangYong. Благодаря чему производитель теперь может смело гарантировать клиенту надежную работу системы диск-колодки. При условии, что они произведены и совместно оттестированы Nisshinbo. В случае возникновения каких-либо проблем с тормозами потребителю будет гораздо проще предъявить претензии.

«С началом официальной централизованной дистрибуции комплектующих Nisshinbo на всей территории России отечественные владельцы японских и корейских машин сильно выиграли. Прежде всего потому, что из цепочки производитель-автомобилист исчезли лишние посредники, „накручивавшие“ цены на продукцию, — комментирует Евгений Сушилин, руководитель отдела маркетинга российского офиса TMD Friction — дочерней компании Nisshinbo Holdings Inc., отвечающей за дистрибуцию бренда в России, СНГ и странах ЕАЭС. — Владельцам японских и корейских машин из центральной России теперь не нужно переплачивать, а потом долго ждать заказанные колодки Nisshinbo от дальневосточного дилера. Теперь все поставки в Россию идут централизованно, через наш европейский склад, распределяясь потом по всей стране. Политика ценообразования также определяется из единого центра. Появился официальный европейский сайт Nisshinbo, удобный электронный каталог на русском языке, компания теперь напрямую общается с российским потребителями через соцсети».

колеса, запчасти, комплектующие, диски
28 февраля 2019
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