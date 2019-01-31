Какие тормозные колодки лучше подойдут для корейских и японских авто

Само собой разумеется, что тормозные колодки любого нормального производителя полностью соответствуют всем общим нормам безопасности. Однако их прочие потребительские характеристики заметно отличаются в зависимости от места, где машина спроектирована.
Так, европейские колодки, тот же немецкий Textar, производятся с учетом необходимости обеспечить адекватное торможение со скоростей свыше 200 км/ч на европейских автобанах. А азиатский производитель колодок, например японский Nisshinbo, должен подстраиваться к особенностям требований японских и корейских автопроизводителей и потребителей. У азиатских водителей на первом месте при эксплуатации колодок стоит комфорт. Колодки должны обеспечивать максимальный акустический комфорт при торможении, долго не требовать замены, и чтобы продукты износа не портили внешний вид колесных дисков машины. Ну и, само собой, при этом еще чтобы останавливали машину как положено! Вот под такие противоречивые запросы и приходится подстраиваться инженерам Nisshinbo. И справляются они с этой задачей неплохо, раз бренд уже многие десятилетия является крупнейшим поставщиком тормозных комплектующих на конвейеры японских автосборочных предприятий. А помимо этого, еще и одним из ведущих поставщиков мирового рынка автозапчастей. Недавно, кстати, тормозные колодки и диски Nisshinbo для азиатских марок машин начали продаваться в автомагазинах не только Дальнего Востока, как раньше, но и в европейской части России.