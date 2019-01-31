Какие тормозные колодки лучше подойдут для корейских и японских авто

«Заточенность» под особенности азиатских машин с их «комфортными» требованиями выражается, например, в том, что в комплектах колодок для рынка автозапчастей у Nisshinbo присутствуют еще и противоскрипные пластины. В случае с оригинальными колодками эти детальки зачастую приходится докупать отдельно или они вовсе не предусмотрены конструкцией.

А чтобы тормоза при работе не «пылили», как того желают японцы, большую часть ассортимента Nisshinbo занимают колодки с фрикционными накладками из NAO-композиций, представляющие собой безасбестовые смеси, не содержащие к тому же еще и стальных волокон. К тому же NAO-колодки еще и более тихие и комфортные при торможении.

Помимо безасбестовых смесей для обеспечения бесшумного и эффективного торможения Nisshinbo применяет целый набор конструктивных приемов. К примеру, скошенные края фрикционных накладок колодок. Благодаря им последние лучше прилегают к диску, что особенно важно при лёгких торможениях. Сейчас на смену прямому скосу производитель внедряет полукруглый. С помощью этого приема положительный для потребителя эффект от «скошенности» сохраняется почти до момента полного износа колодки.

На борьбу с шумом направлен и специальный паз, словно разрезающий фрикционную накладку колодки Nisshinbo поперек. Смысл такого конструктивного решения — сдвинуть частоты резонансных колебаний этого узла в область, которая не воспринимается человеческим ухом. Кроме того, такой паз служит увеличению долговечности колодки, поскольку препятствует образованию и распространению трещин во фрикционной накладке. Дальнейшим развитием этой инженерной мысли в колодках Nisshinbo стало применение не поперечного, а диагонального паза. Такое его расположение увеличивает прочность фрикционной накладки. Диагональный «разрез» позволяет также избавиться от еще более широкого спектра резонансных колебаний.

Находясь в тренде меняющихся современных экологических тенденций, Nisshinbo учитывает все более ужесточающиеся требования к применению меди в качестве наполнителя для фрикционных накладок. Компания разработала и выпускает уже два типа таких тормозных колодок: полностью без меди и с пониженным, менее 5%, содержанием частиц этого металла. Оба этих типа колодок выполнены на базе NAO-технологий.