Полноприводный Mercedes-Benz Sprinter докатился до России

Подключать полный привод Mercedes-Benz Sprinter можно при запущенном двигателе на скорости до 10 км/ч. При этом 65% крутящего момента сохраняется на задних колесах, что помогает не отставать по динамике от моноприводного автомобиля. Кстати, если одно или несколько колес теряют сцепление с дорогой, система регулировки тягового усилия 4ETS перераспределит момент между оставшимися колесами.

При необходимости можно вручную отключать антипробуксовочную систему, что в некоторых случаях поможет автомобилю лучше справиться с бездорожьем. Но при достижении 40 км/ч ASR автоматически включится сама. Кроме того, улучшилась геометрическая проходимость: углы въезда и съезда составляют 26 и 25 градусов соответственно против 16 и 17 градусов у модели в заднеприводном варианте. Однако новый Sprinter, получив полный привод, потяжелел на 140 кг.

Фургон с колесной формулой 4x4 оценили в 3 759 000 рублей.