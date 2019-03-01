Как купить новые Ford Fiesta и Focus дешевле на 279 000 рублей

По правилам, государственные льготные кредитные программы распространяются на автомобили стоимостью до 1 млн. рублей, произведенные в России. Этим условиям соответствует Ford Fiesta во всех типах кузова, а также модель Ford Focus с 1,6-литровым мотором мощностью 105 или 125 л. с.

Напомним, что государство компенсирует 10% (25% для жителей дальневосточных регионов) от стоимости автомобиля, если автомобилист впервые становится собственником транспортного средства или в семье есть двое или больше несовершеннолетних детей. Правда, программы работают только для покупки в кредит.

Кстати, у бренда Ford есть и свои собственные льготы, суммирующиеся с федеральными. Так, навороченный Ford Focus в комплектации Ultra Komfort c датчиками дождя и света, двузонным климат-контролем и мультимедийным комплексом с восьмидюймовым экраном можно купить на 279 000 рублей дешевле: минус 150 000 дают фирменные программы Ford Credit и Trade-in.

Стоит добавить, что государственные программы стартовали 1 марта: на них из бюджета в этом году выделят 3 млрд. рублей, что в три раза меньше, чем в прошлом году.