Life Style по-ульяновски: принимаются заказы на новую ядовито-зеленую спецверсию УАЗ Патриот

Не цвет хаки, конечно, но он вполне ядовит, чтобы отпугнуть от машины даже ярых приверженцев марки. Сомнительно, чтобы брутальный россиянин сел за руль авто в столь ядовитой гамме. Возможно, посетительницы модных ночных клубов, постоянно экспериментирующие с оттенками своих волос, подобный коллер бы и оценили, однако дам за рулем UAZ Patriot я, честно говоря, не встречал.

Но если абстрагироваться от эксклюзивному сочно-зеленому цвета «металлик», то от стокового вариант этот УАЗ Патриот будет отличаться еще и оригинальными легкосплавными дискам и соответствующим шильдикам с названием специальной версии на двери багажника и на водительской двери (надпись «Life Style» украсит так же передние напольные коврики).

Что же касается технической части, то «лайфстайловская» версия создана на базе комплектации «Оптимум» (от 899 000 рублей), но оснащена богаче. От того даже с учетом скидки по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» будет стоит почти столько же — 894 000’деревянных'. Но сколько придется доплачивать гражданам, не вписывающимся в указанные акции, производитель от греха подальше умалчивает.