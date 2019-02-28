Life Style по-ульяновски: принимаются заказы на новую ядовито-зеленую спецверсию УАЗ Патриот

В минувшем году Ульяновский автомобильный завод реализовал чуть более 41 000 автомобилей, «упав» на 1% по сравнению с 2017-м годом. Ему даже не помогла специальная «футбольная» версия флагмана, марки UAZ Patriot выброшенная на прилавки аккурат к ЧМ-2018. Однако ульяновцев это не остановило, и они продолжили свои маркетинговые изыскания, поставив на конвейер новую спецверсию внедорожника под названием Life Style. Прада, это чисто российский стиль жизни — в казенных зеленых тонах.
Не цвет хаки, конечно, но он вполне ядовит, чтобы отпугнуть от машины даже ярых приверженцев марки. Сомнительно, чтобы брутальный россиянин сел за руль авто в столь ядовитой гамме. Возможно, посетительницы модных ночных клубов, постоянно экспериментирующие с оттенками своих волос, подобный коллер бы и оценили, однако дам за рулем UAZ Patriot я, честно говоря, не встречал.
Но если абстрагироваться от эксклюзивному сочно-зеленому цвета «металлик», то от стокового вариант этот УАЗ Патриот будет отличаться еще и оригинальными легкосплавными дискам и соответствующим шильдикам с названием специальной версии на двери багажника и на водительской двери (надпись «Life Style» украсит так же передние напольные коврики).
Что же касается технической части, то «лайфстайловская» версия создана на базе комплектации «Оптимум» (от 899 000 рублей), но оснащена богаче. От того даже с учетом скидки по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» будет стоит почти столько же — 894 000’деревянных'. Но сколько придется доплачивать гражданам, не вписывающимся в указанные акции, производитель от греха подальше умалчивает.
А доплачивать придется за климат-контроль (в «Оптимум» стоит обычный кондей) и аудиосистемоу с поддержкой формата mp3, которой в «Оптимум» нет. Так же авто может похвастать атермальными задними боковыми стеклами и стеклом двери задка, парковочными датчиками в переднем и заднем бамперах, плюс контейнером запасного колеса с надписью Patriot. Вот, пожалуй, и весь стиль жизни по-ульяновски.
Правда, уже за отдельную плату машину можно оснастить противотуманными фарами, подогревом лобового стекла и передних сидений, камерой заднего вида, предпусковым подогревателем с таймером и функцией автономного отопителя, дополнительным отопителем салона, легкосплавными 18-дюймовыми колесами. Впрочем, все эти и другие опции доступны и покупателям обычных версий UAZ Patriot.
Однако если такой взгляд на жизнь вас устраивает — поторопитесь, поскольку тираж спецсерии не превысит 300 автомобилей.