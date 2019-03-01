Smart везет на Женевский автосалон концепт без боковых стекол

Минувшей осенью марка smart на мотор-шоу в Париже представила концепт forease — странный автомобиль без крыши и боковых стекол с рулем, напоминающим скорее штурвал самолета. Электрокар, предназначенный для передвижения сквозь суету больших городов, оказался совершенно непрактичным, хотя концептуальным моделям это вполне простительно. Тем не менее, при виде этого чуда техники возникал закономерный вопрос: как быть, если в пути застанет дождь.

Без лишних слов разработчики концерна Daimler привезут ответ на эту загадку через четыре дня в Женеву: smart forease+ стал логическим продолжением оригинального концепта, но только с более контрастной расцветкой, немного перелицованным дизайном и крышей. Последняя представляет собой формованный кусок пластика, обтянутый материей. К машине она крепиться по верхней кромке лобового стекла и в задней части автомобиля над интегрированным спойлером. А вот про боковые стекла инженеры, похоже, забыли совсем.

Вряд ли новинка получит серийное воплощение. Зато через какой-то год бренд планирует начать переводить всю свою продуктовую линейку на электричество.