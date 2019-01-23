В России подорожали непопулярные автомобили smart

Отныне smart fortwo в младшей комплектации Pure обойдется в 910 000, а покупка авто в комплектации побогаче Turbo выльется в 1 340 000 «деревянных». Двухместный автомобиль в кузове кабриолет, представленный в единственной версии покинет дилерский шоу-рум за 1 420 000 «целковых».

«Пятидверка» smart forfour тоже обрела новые ценники. Теперь модель в базе оценивается в те же 910 000, а хетчбэк forfour Turbo станет вашей от 1 360 000 рублей, сообщает агентство «Автостат».

В арсенале «Смарта» есть литровый бензиновый мотор мощностью 71 л. с. и 90-сильный турбированный движок объемом 0,9 л. Оба агрегата работают вместе либо с пятиступенчатой «механикой», либо с шестидиапазонной автоматической коробкой передач twinamic. Все модели бренда оснащены системой заднего привода.

Напомним, что в прошедшем году немецкие «малыши» потеряли 26% от объема продаж. Всего за это время россиянам приглянулось 689 автомобилей smart. Конец года оказался крайне неудачным для марки. Так, в ноябре в руки к покупателям ушло 18 машин (-84%), а декабре только 26 (-68%).