В России стартовали продажи кроссовера Lexus UX

Самый бюджетный «паркетник» бренда Lexus UX представлен отечественным потребителям в двух модификациях: UX 200 и UX 250h. Модель в первом варианте оснащена бензиновой «четверкой» мощностью 150 л. с. с максимальным крутящим моментом в 202 Нм, работающей с вариатором.

Lexus UX 250h приводит в движение гибридная силовая установка с тем же бензиновым движком, выдающая в сумме до 178 «лошадей». Здесь агрегат сочетается с CVT, передающей тягу на все четыре колеса.

Кроссовер доступен в семи комплектациях, включая версии F Sport. Уже в базе авто предлагает восемь подушек безопасности, сигнализацию и систему экстренных вызовов «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, «паркетник» укомплектован основными системами активной безопасности, включая усилитель экстренного торможения и помощника при подъеме по склону.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», ценник на Lexus UX, дебютировавший ровно год назад на Женевском автосалоне, стартует от 2 316 000 рублей, а в топе автомобиль оценивается в 3 736 000.