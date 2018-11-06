Правда ли, что водителей прослушивают через систему «ЭРА-ГЛОНАСС»

Проект Федерального закона «О Государственной автоматизированной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС», внесенный депутатами Госдумы Владимиром Кононовым и Антоном Жарковым, приняли еще в 2013 году. Прошло уже пять лет, а рулевые до сих пор с опаской относятся к устройствам экстренного реагирования, заклеивая «вражескую» коробочку на потолке пластырем.
На автомобильных форумах вокруг «ЭРА-ГЛОНАСС» разгораются нешуточные споры: одни пользователи утверждают, что предположения о «шпионаже» — это не более, чем необоснованные фантазии параноиков, другие — пытаются приводить «весомые» доводы в пользу обратного. И дабы окончательно разобраться в вопросе, портал «АвтоВзгляд» обратился за комментарием непосредственно в АО «Глонасс».