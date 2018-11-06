Правда ли, что водителей прослушивают через систему «ЭРА-ГЛОНАСС»

Как нам пояснили представители компании, устройство вызова экстренных оперативных служб практически всегда находится в «спящем режиме». Оно активируется лишь при ДТП с серьезными повреждениями автомобиля (происходит автоматический вызов оператора) или в том случае, когда водитель или пассажир нажимает на кнопку SOS сам (ручной вызов).

Да, аппарат оснащен микрофоном, динамиками и GSM-модемом, но они, как уже было сказано, включаются исключительно по требованию. Дежурит из всей «бригады» только навигационный приемник, который априори не может представлять никакой опасности. Осуществлять слежку противозаконно (ст. 137 УК РФ), не говоря уж о том, что с технической точки зрения это требует огромных, напрасных затрат.

Кому-то в это сложно поверить, но устройство ЭРА-ГЛОНАСС в самом деле призвано спасать, а не губить жизни. Кстати сказать, согласно статистике, опубликованной в августе, за 2,5 года операторы системы приняли свыше 1 345 000 обращений, из которых 15 815 вызовов были переданы экстренным службам. Кто знает, чем бы закончились те серьезные ДТП, если бы не «шпионские» девайсы.

… Интересно, а те граждане, что не доверяют ЭРА-ГЛОНАСС, и от мобильных телефонов в целях безопасности отказываются? Ведь государству проще было бы следить за нами именно посредством смартфонов, никак не через автомобили…