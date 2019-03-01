Что делать, если вдруг перестал работать бесключевой доступ в авто

Выйдя по-утро к своей «ласточке» и как обычно приложив палец к кнопке, расположенной на ручке водительской двери, вы застываете в недоумении: замки никак не реагируют на ваше нежное прикосновение, и автомобиль не пускает вас в салон. И со второго раза, и с третьего, и с пятого. Что же делать? В чем может быть причина таких «капризов»?

ОПАСНАЯ БЛИЗОСТЬ

Для начала убедитесь в том, что брелок лежит в «безопасном» месте — то есть, вдали от металлических предметов (скажем, массивной связки ключей) и электронных устройств — ноутбуков, мобильных телефонов или каких-либо других гаджетов. Наверняка, вы и без наших советов догадались взять пассивный ключ в руку при повторных попытках, но мало ли… Всякое бывает.