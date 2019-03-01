Что делать, если вдруг перестал работать бесключевой доступ в авто

Системой беключевого доступа в авто уже никого не увидишь — сегодня ей оснащаются не только дорогущие авто с пропеллерами, кольцами и трехлучевыми звездами на капоте, но и вполне себе массовые модели в богатых исполнениях. Эта опция очень удобна, хотя порой и доставляет автовладельцам массу хлопот. К примеру, напрочь отказывается работать, вынуждая водителя ломать голову над возможными причинами «бойкота».
Выйдя по-утро к своей «ласточке» и как обычно приложив палец к кнопке, расположенной на ручке водительской двери, вы застываете в недоумении: замки никак не реагируют на ваше нежное прикосновение, и автомобиль не пускает вас в салон. И со второго раза, и с третьего, и с пятого. Что же делать? В чем может быть причина таких «капризов»?
ОПАСНАЯ БЛИЗОСТЬ
Для начала убедитесь в том, что брелок лежит в «безопасном» месте — то есть, вдали от металлических предметов (скажем, массивной связки ключей) и электронных устройств — ноутбуков, мобильных телефонов или каких-либо других гаджетов. Наверняка, вы и без наших советов догадались взять пассивный ключ в руку при повторных попытках, но мало ли… Всякое бывает.
СЕЛА БАТАРЕЙКА
Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в одном из столичных дилерских центров, чаще всего проблема неработающей системы бесключевого доступа решается банальной заменой батарейки в брелоке. Но прежде чем бежать в магазин, попробуйте пошевелить нынешнюю «таблетку» в гнезде — быть может, она просто немного сдвинулась. Нет? Тогда без покупки новой никак не обойтись.
ДАВНО НЕ МЫЛСЯ
Если вы поменяли батарейку неоднократно, а замки так и не откликнулись, то переходим к следующей возможной причине. Многие владельцы глубоко негарантийных авто жалуются, что бесключевой доступ «глохнет», когда машина покрывается толстым слоем грязи. Понятно, что сиюсекундно вы не поедете на мойку. Но сразу же после водных процедур проверьте, не устранился ли «глюк».
Кстати, а что с погодой за окном? На старых машинах система порой «барахлит» в сильный холод или невыносимую жару.
Важно помнить, что бесключевой доступ также может бастовать вследствие разрядки аккумуляра автомобиля. Отоприте водительскую дверь механическим ключом и попробуйте запустить мотор. Двигатель заводится без проблем? Значит, дело и не в этом, ищем дальше. Попробуйте скинуть минусовую клемму батареи. Все таки система «завязана» на электрику, а электрика нередко сбоит.
ВСЕ ПО ПЛАНУ
У некоторых автопроизводителей — к примеру, Ford — «умный» беключевой доступ автоматически деактивируется, если водитель не подходит к машине в течение нескольких недель. Такое решение применили из соображений безопасности: чтобы во время длительного отсутствия автовладельца его «коня» не увели злоумышленники, заблаговременно перехватившие сигнал кодграббером. Система возвращается к работе сразу же после того, как дверь отпирается механически.
ПОРА В СЕРВИС
Если и это не ваш случай, то единственное, что остается — записываться на диагностику. Возможно, причина неисправности кроется в поломке самой кнопки в дверной ручке, повреждении проводки (чем особо грешат сильно подержанные машины концерна VAG) или в чем-то ином. Бесключевой доступ — довольно сложная система, и «поймать» дефект без помощи специального оборудования и толкового электрика крайне непросто.