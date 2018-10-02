4 главных недостатка вариатора, о которых можно забыть

Эксплуатационные проблемы, недолговечность, неремонтопригодность и прочие ужасы о капризном вариаторе, которые автопроизводители уже победили, а владельцы автомобилей — еще нет. Почему больше не стоит бояться CVT, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Вариатору «стукнуло» 130 лет, трансмиссии подобного типа использует львиная доля автостроителей, чьи машины колесят по дорогам всех континентов. И только в России автовладельцы убеждены: «коробка» подвержена множеству болезней, ненадежна и требует к себе повышенного внимания.
Разберемся, так ли это на самом деле. И начнем с самого популярного мифа — «сказки о ремне».
ремень
Как только разговор в гаражном кооперативе заходит про вариатор, опытные оракулы закатывают глаза и томным голосом начинают петь древнюю, как мир песнь о порванном ремне. Мол, какая может быть надежность, когда полуторатонную махину из железа и стекла приводит в движение резинка.
Постойте, минуточку, какая резинка? Ремень вариатора уже много лет представляет собой железную конструкцию из высокопрочной стали, которая не тянет, а толкает! Чтобы разбить этот вечный казалось бы миф, достаточно однажды взять в руки ремень от вариатора Jatco, столь популярный у автопроизводителей. Его не то, что порвать — согнуть не выйдет! Чешуйчатое соединение из стальных пластин, ведущий шкив — чрезвычайно надежное решение, уничтожить которое можно только крепко постаравшись!
Методики разрушения вариатора подробно описаны в интернете, возвращаться к ним не будем, но при обычном ежедневном использовании, независимо от локации и дорожных условий, сделать это практически невозможно.
Действительно, еще свежи воспоминания о перегреве. Экономия подвела автопроизводителей, зарекомендовав бесступенчатую трансмиссию в дурном свете. Но сегодня все поголовно устанавливают на вариатор отдельный радиатор охлаждения, который не дает узлу нагреваться сверх рабочих температур.
Не верите? Езжайте на сервис или к официальному дилеру: вам с удовольствием покажут этот небольшой отдельный радиатор, спрятанный за основной парой — на мотор и на кондиционер, прямо за декоративной решеткой.
Кстати, проблему признали довольно быстро и начали дооснащать отдельным радиатором охлаждения ранее лишенные этого узла автомобили. Так что при покупке подержанного автомобиля с бесступенчатой трансмиссией, не забудьте убедиться в его наличии — это будет отдельным подтверждением порядочности и аккуратности прошлого владельца.
Короткий срок службы
Еще один гаражный довод «против». При желании, как известно, можно сломать даже железобетонный столб. Но статистика, которая, как известно, нейтральна ко всем, говорит об обратном: при правильном обслуживании и корректном использовании, вариатор «выхаживает» до 250—300 тысяч километров. Сколько пройдет «автомат»? Да столько же. Тем более, что миллионная «гидромеханика» сегодня все больше становится одноразовой.
Если сесть и разобраться, то ломаться в бесступенчатой трансмиссии особо нечему: коробка состоит из двух шкивов, да ремня между ними. Вот и все устройство. Изначально разрабатывали и применяли вCVT, к слову, на коммерческой тяжелой технике, где вопрос надежности перевешивает все остальные.
Обширное распространение на территории нашей Необъятной такой тип трансмиссии получил совсем недавно — 15 лет назад, когда россияне наконец-то получили доступ к новым автомобилям. Так что опытного мастера и качественный сервис предстоит поискать, коль уж коробка померла. Отсюда и байка про дорогой ремонт — ведь меняют узел чаще всего в сборе.
Приезжает несчастный автовладелец к официальному дилеру со своим горем, тот ему, оценивая ситуацию с точки зрения купца, с готовностью предлагает новый, свеженький, в масле агрегат. Стоимость, само собой, зашкаливает. Вот откуда ноги растут про стоимость ремонта. Хотите эксперимент? Добро пожаловать к «официалу» за новой автоматической коробкой — будете неприятно удивлены.
Повторимся, вариатор очень просто устроен, поэтому он дешев и популярен у автоконцернов. Бесступенчатая трансмиссия на современных автомобилях мало чем напоминает своих предков: резиновые ремни остались только на мототехнике, снегоходах и газонокосилках.
Автомобили, официально производимые для эксплуатации в России, оснащены отдельным радиатором охлаждения для вариатора, регулирующими температуру узла. А срок его жизни зависит только от нас, автовладельцев: бережная эксплуатация, своевременное обслуживание и аккуратное отношение к автомобилю — обязательны, как и для любого иного сложного и дорогого устройства.