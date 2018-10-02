4 главных недостатка вариатора, о которых можно забыть

ремень

Как только разговор в гаражном кооперативе заходит про вариатор, опытные оракулы закатывают глаза и томным голосом начинают петь древнюю, как мир песнь о порванном ремне. Мол, какая может быть надежность, когда полуторатонную махину из железа и стекла приводит в движение резинка.

Постойте, минуточку, какая резинка? Ремень вариатора уже много лет представляет собой железную конструкцию из высокопрочной стали, которая не тянет, а толкает! Чтобы разбить этот вечный казалось бы миф, достаточно однажды взять в руки ремень от вариатора Jatco, столь популярный у автопроизводителей. Его не то, что порвать — согнуть не выйдет! Чешуйчатое соединение из стальных пластин, ведущий шкив — чрезвычайно надежное решение, уничтожить которое можно только крепко постаравшись!

Методики разрушения вариатора подробно описаны в интернете, возвращаться к ним не будем, но при обычном ежедневном использовании, независимо от локации и дорожных условий, сделать это практически невозможно.