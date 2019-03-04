Автомобилям Volvo запретят ездить быстрее конкурентов

Это на первый взгляд странное решение принято брендом в целях повышения безопасности и станет еще одним шагом в воплощении стратегии «Vision Zero» в жизнь. Стоит напомнить, что еще в 2015 году в компании Volvo рассказали о намерении свести к абсолютному нулю количество погибших или тяжелораненых людей в ДТП с участием автомобилей марки.

Конечно, шведы понимают, что само по себе такое ограничение не станет панацеей. Все равно останутся ситуации, когда и меньшие скорости будут приводить к печальным последствиям. Водители должны и сами соблюдать правила и скоростные ограничения при конкретных обстоятельствах.

Но, как показали исследования, большинство людей просто не осознают опасности от высоких скоростей, как, например, опасаются укусов змей или падения с большой высоты. Так что следующим шагом инженеров станет разработка технологий, принудительно снижающих резвость авто рядом со школами и другими детскими учреждениями.

Нужно добавить, что около четверти смертельных аварий происходит именно из-за несоблюдения скоростного режима. Но не меньшую опасность представляют водители, находящиеся в алкогольном или наркотическом опьянении, а также драйверы, отвлекающиеся на гаджеты.