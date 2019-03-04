Эй, гражданин начальник: как ни в коем случае нельзя обращаться к гаишнику

Как бы водителям это не нравилось, но никто из них не застрахован от встречи с представителем ГИБДД. И каждый, кто садится за руль должен быть готов к разговору со стражем порядка и знать, как правильно себя с ним вести. Ведь от этого во многом зависит, в каком русле пройдет ваша беседа и какие будут последствия.
Встреча с остановившем вас инспектором ГИБДД строго регламентирована законом, и все ваше общение должно соответствовать предусмотренным правам и обязанностям. Каждой стороне в этой ситуации необходимо четко знать свои роли и действия, которые, вопреки расхожим предубеждениям, никак не сводятся к схеме «начальник — подчиненный». В данной ситуации и сотрудник полиции, и водитель подчиняются только одному — закону.
Но у нас большинство автовладельцев в силу разных причин склонны сокращать субординацию, пытаясь с представителем правопорядка «породниться» и превратить разговор в фамильярный междусобойчик. В подобных случаях, чтобы направить тон разговора в нужное русло, водитель соответствующим образом к нему обращается. Варианты могут быть самыми разными — от относительно сдержанных «командир» и «начальник» до панибратских «братан» и «старик».
В первом случае гражданин четко обозначает свою роль подчиненного, что в корне неверно. А во втором читается явное желание войти к полицейскому в доверие. Как ни крути, при таких раскладах вы уже с ним на «ты», и это в большинстве случаев оказывается серьезной ошибкой.
Общение с правоохранителем вне правого поля обычно выгодно тем, у кого «рыльце в пушку». А в случае выявленного нарушения такое обращение может расцениваться, как намек «решить вопрос на месте» и попытку дать взятку. Дальнейшие события будут зависеть от сознательности сотрудника — либо он примет ваши правила игры, либо вернет разговор в законное русло. Но имейте в виду — в последнем случае реакция на вашу фамильярность может быть самой жесткой.
Даже если вы кристально чисты перед законом, и у вас нет повода заискивать перед стражем порядка, вряд ли уместно обращаться к нему «молодой человек» и уж точно — не «мужик». Не стоит также употреблять архаизмы, типа «сударь» или «милостивый государь».
Скорее всего, оптимальным вариантом можно считать самую распространенную форму: «товарищ (по званию)», «товарищ офицер» или «товарищ сержант». Если вы не разбираетесь в званиях, то сойдет и «товарищ полицейский». В конце концов, если слово «товарищ» вам режет слух, то можно заменить его на «господин». Главное — не сокращать дистанцию и разговаривать в рамках закона.