Эй, гражданин начальник: как ни в коем случае нельзя обращаться к гаишнику

Встреча с остановившем вас инспектором ГИБДД строго регламентирована законом, и все ваше общение должно соответствовать предусмотренным правам и обязанностям. Каждой стороне в этой ситуации необходимо четко знать свои роли и действия, которые, вопреки расхожим предубеждениям, никак не сводятся к схеме «начальник — подчиненный». В данной ситуации и сотрудник полиции, и водитель подчиняются только одному — закону.

Но у нас большинство автовладельцев в силу разных причин склонны сокращать субординацию, пытаясь с представителем правопорядка «породниться» и превратить разговор в фамильярный междусобойчик. В подобных случаях, чтобы направить тон разговора в нужное русло, водитель соответствующим образом к нему обращается. Варианты могут быть самыми разными — от относительно сдержанных «командир» и «начальник» до панибратских «братан» и «старик».

В первом случае гражданин четко обозначает свою роль подчиненного, что в корне неверно. А во втором читается явное желание войти к полицейскому в доверие. Как ни крути, при таких раскладах вы уже с ним на «ты», и это в большинстве случаев оказывается серьезной ошибкой.