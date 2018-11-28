Что показала Volvo миру, кроме художественной инсталляции

Компания Volvo представила на моторшоу технологию, а точнее модернизированные датчики LiDAR, использующие лазерные лучи. Эти контроллеры, усовершенствованные специалистами бренда в партнерстве с компанией Luminar, с высокой точностью могут обнаруживать и различать объекты.

Устройства могут распознавать не только то, кто или что находится на пути робомобиля, но и даже, к примеру, понять, в какой позе находится человек, где у него руки и ноги. Кроме того, технологическая новинка «бьет» на расстоянии до 250 м. Все это позволяет увеличить в разы безопасность автопилотируемых машин.

Чтобы оценить новые возможности, которые открываются перед беспилотниками, на стенде Volvo установили демонстрационную станцию виртуальной реальности.

Стоит напомнить, что в начале осени был представлен концепткар Volvo 360c, воплотивший в себе автомобиль будущего — самоуправляемый, экологически чистый и безопасный. К нему-то и «примеряются» сейчас новые технологии.