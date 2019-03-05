5 способов закрыть машину без аккумулятора

Причин, из-за чего у водителя возникают сложности с блокировкой дверей, может быть масса. Порой автомобилисты «высаживают» аккумулятор, долго слушая музыку при заглушенном моторе или забывая выключить фары, а иногда — упускают из вида те или иные неисправности в электропроводке. А еще в самый неподходящий момент может оборваться приводной ремень генератора. Что уж там говорить про то, что временами «свинью подкладывает» и сигнализация, не брезгующая досадить своими «глюками».

Как бы там ни было, водитель сталкивается с серьезной проблемой: он не может запереть двери автомобиля. Решение этой непростой задачи будет во многом зависеть от исходных данных, таких как состояние личинки замка водительской двери, начилие подручных средств, нахождение рядышком других машин и даже тип кузова транспортного средства. Но обо всем по порядку.