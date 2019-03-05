5 способов закрыть машину без аккумулятора

Обнаружив, что после длительной «зимней» стоянки машина напрочь отказывается заводиться, вы снимаете аккумулятор, чтобы отнести его домой и поставить на зарядку. И все бы ничего, да вот только без питания центральный замок не работает, а личинка в водительской двери закисла еще несколько лет назад. Как закрыть автомобиль, оказавшись в подобной и похожих ситуациях, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Причин, из-за чего у водителя возникают сложности с блокировкой дверей, может быть масса. Порой автомобилисты «высаживают» аккумулятор, долго слушая музыку при заглушенном моторе или забывая выключить фары, а иногда — упускают из вида те или иные неисправности в электропроводке. А еще в самый неподходящий момент может оборваться приводной ремень генератора. Что уж там говорить про то, что временами «свинью подкладывает» и сигнализация, не брезгующая досадить своими «глюками».
Как бы там ни было, водитель сталкивается с серьезной проблемой: он не может запереть двери автомобиля. Решение этой непростой задачи будет во многом зависеть от исходных данных, таких как состояние личинки замка водительской двери, начилие подручных средств, нахождение рядышком других машин и даже тип кузова транспортного средства. Но обо всем по порядку.
Ряд автопроизводителей предусмотрел ситуацию с обесточиванием автомобиля и невозможностью блокировки замков стандартным способом. А потому во многих машинах над внутренней ручкой каждой двери можно отыскать «спасительную» клавишу, посредством которой запирается и отпирается эта самая дверь. Нажмите на нее и захлопните «калитку» — вуаля, проблема решена.
Если вам не повезло, и в вашей машине таких клавиш нет, то присмотритесь к торцу двери — поищите специальные отверстия под механический ключ или шлицевую отвертку. Достаньте из брелока жало (ну или из багажника инструмент для работы с винтами — смотря что подойдет) и постарайтесь повернуть им в «дыре» шуруп. Далее — как в случае с кнопками — просто захлопните дверь.
Все элементарное — просто: изнутри заблокируйте пассажирские двери посредством кнопки центрального замка или так называемых флажков каждой из двери (при наличии таковых, естественно). Водительскую же — механическим ключом снаружи. Личинка в замке последней проворачивается или закисла? Тогда вам в помощь… багажник! Если компоновка салона позволяет, то сложите спинки задних сидений, заприте этими самыми флажками все двери и покиньте авто через грузовой отсек.
Коль и этот метод в вашем случае не работает — к примеру, пятая дверь никак не хочется блокироваться — то попросите помощи у водителей соседних автомобилей. Нет, не в смысле покараулить, пока вы сбегаете за новой АКБ, а заодно и перекусите в «Бикмачной». Просто удастся без труда запереть свою машину с центрального замка, если сосед даст вам прикурить. Ну или одолжит автономное пусковое устройство — иначе говоря, бустер.
Еще один способ подойдет самым «удачливым» водителям — обладателям машин без флажков, отверстий в торцах дверей и любезных соседей по парковке. Как вы, наверное, уже догадались, речь идет об эвакуаторе, который доставит «капризный» автомобиль прямиком в автосервис.