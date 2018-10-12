Приедет ли новейший кроссовер Mercedes-Benz EQC в Россию

Якобы производство Mercedes-Benz EQC для россиян начнется примерно через год на заводе в немецком Бремене, а в первой половине 2020 года после российской сертификации электромобиля можно будет увидеть в салонах официальных дилеров.

В российском представительстве Mercedes-Benz порталу «АвтоВзгляд» планы по выводу первого электрокроссовера на отечественный рынок не подтвердили, но и опровергли. Дело в том, что окончательного решения по этому вопросу пока что не принято, руководство бренда обсуждает перспективы.

Mercedes-Benz EQC приводит в движение пара электромоторов по одному на ось общей мощностью 300 кВт (408 л. с.). Двигатели питаются от батареи емкостью 80 кВт/ч. Без дополнительной подзарядки автомобиль может пройти до 450 км пути. Разработанная инженерами из Штутгарта специальная зарядная станция способна «заполнить» аккумулятор на 80% за 40 минут.

Цены на «зеленую» новинку пока не сообщаются. Появившись в продаже, кросс-электрокар навяжет конкуренцию Jaguar I-Pace и Audi e-tron.