АВТОВАЗ открестился от обновленной LADA Granta Sport

О том, что обновленная LADA Granta Sport готовится к запуску в производство, известно уже давно. Первоначально планировалось наладить сборку осенью. Однако, как сообщил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель АВТОВАЗа Сергей Ильинский, «проект готовится, но решений еще не принято».

Между тем, некоторые СМИ растиражировали новость о том, что запуск Granta Sport в базовой комплектации Drive Active начнется с 1 июня. Такой автомобиль получит спортивную подвеску и новый дизайн, а вот моторы останутся стандартными: мощностью 98 или 106 л. с. Модель с форсированным двигателем до 120 «лошадей» начнут выпускать с августа, как раз после плановых каникул.

Предположительно, производственный план совпадет с объемами дорестайлинговой модели: 1600 машин Granta Sport Drive Active и 1400 экземпляров авто с самым мощным движком.