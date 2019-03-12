Как можно лишиться прав за нарушения ПДД при заправке на АЗС

Алгоритм заправки машины у большинства из нас отработан до автоматизма: подъехал к колонке, вставил заправочный пистолет в бензобак, оплатил топливо, дождался пока нальется, вытащил пистолет, закрыл лючок, сел за руль и поехал.

Однако в какой-то момент он дает сбой. Или, например, вы, привыкнув заправляться на АЗС с услужливыми заправщиками, однажды оказываетесь на колонке без этого обслуживающего персонала.

Так или иначе, но все заканчивается неприятно — автомобиль трогается с места с торчащим из горловины бензобака заправочным пистолетом и шланг, натянувшись, «отстреливается» с характерным звуком.

В интернете полно роликов, в которых машина, оторвав таким образом заправочный пистолет на колонке, уезжает. Причины бегства могу быть разными. От «не заметил и уехал» до «испугался и уехал». За подобную порчу имущества в КоАП никаких санкций не предусмотрено.

Однако с точки зрения ПДД произошедшее квалифицируется как ДТП.