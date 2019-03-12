Как можно лишиться прав за нарушения ПДД при заправке на АЗС

Пустячное и повседневное дело — заправка машины топливом — у большинства автовладельцев не вызывает никаких затруднений и опасений. Однако все это — до поры до времени, пока в один совсем не прекрасный момент человек не допускает серьезный промах.
Максим Строкер

Алгоритм заправки машины у большинства из нас отработан до автоматизма: подъехал к колонке, вставил заправочный пистолет в бензобак, оплатил топливо, дождался пока нальется, вытащил пистолет, закрыл лючок, сел за руль и поехал.

Однако в какой-то момент он дает сбой. Или, например, вы, привыкнув заправляться на АЗС с услужливыми заправщиками, однажды оказываетесь на колонке без этого обслуживающего персонала.

Так или иначе, но все заканчивается неприятно — автомобиль трогается с места с торчащим из горловины бензобака заправочным пистолетом и шланг, натянувшись, «отстреливается» с характерным звуком.

В интернете полно роликов, в которых машина, оторвав таким образом заправочный пистолет на колонке, уезжает. Причины бегства могу быть разными. От «не заметил и уехал» до «испугался и уехал». За подобную порчу имущества в КоАП никаких санкций не предусмотрено.

Однако с точки зрения ПДД произошедшее квалифицируется как ДТП.

Пункт 1.2 Правил гласит, что это «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».

А за оставление места ДТП санкция в КоАП уже предусмотрена — по статье 12.27 грозит лишение «прав» на 1—1,5 года или административный арест до 15 суток. Поэтому, если с вами случился подобный казус на АЗС, ни в коем случае не уезжайте. Можно, например, возместить ущерб бензоколонке прямо на месте. «Уехать со шлангом» обычно стоит от 1000 до 5000 рублей — в зависимости от конструкции специальной муфты, соединяющей шланг и заправочный пистолет.

Проще всего оплатить эту сумму, не забыв получить от администрации АЗС подтверждающий документ. При отсутствии желания расставаться с деньгами и наличии свободного времени, есть вариант вызвать сотрудника ДПС и оформить происшествие соответствующим протоколом. В этом случае ущерб бензоколонке возместит страховка ОСАГО, поскольку речь идет именно о ДТП.

КоАП, АЗС, бензин, производство, ДТП, проверка документов, ГИБДД, дизельное топливо
12 марта 2019
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