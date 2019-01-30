«Лада» на миллион: объявлена точная дата старта продаж LADA Vesta Sport

Тем, кто уже приготовился к покупке тольяттинской «зажигалки», стоит наведаться в автосалон 31 января. Именно с этого числа начнутся продажи LADA Vesta Sport. Правда, ранее говорилось о том, что авто запустят на рынок к концу прошлого года, но эти прогнозы не оправдались. Как уже писал портал «АвтоВазгляд», АВТОВАЗ в декабре только наладил сборку.

Спортивную «Весту» в базе оценили в 1 009 900 рублей. Седан с дополнительным пакетом опций, включающим обогрев «лобовухи», мультимедийный комплекс со встроенной навигацией и камеру заднего вида, обойдется уже в 1 045 900 «деревянных».