«Лада» на миллион: объявлена точная дата старта продаж LADA Vesta Sport

Представители АВТОВАЗа раскрыли последние подробности о долгожданной LADA Vesta Sport: стала известна точная дата старта продаж новинки и ее стоимость. На флагманскую «россиянку» повесят ценник, переваливший за миллион рублей.
Тем, кто уже приготовился к покупке тольяттинской «зажигалки», стоит наведаться в автосалон 31 января. Именно с этого числа начнутся продажи LADA Vesta Sport. Правда, ранее говорилось о том, что авто запустят на рынок к концу прошлого года, но эти прогнозы не оправдались. Как уже писал портал «АвтоВазгляд», АВТОВАЗ в декабре только наладил сборку.
Спортивную «Весту» в базе оценили в 1 009 900 рублей. Седан с дополнительным пакетом опций, включающим обогрев «лобовухи», мультимедийный комплекс со встроенной навигацией и камеру заднего вида, обойдется уже в 1 045 900 «деревянных».
Напомним, что «подогретая» Vesta отличается заниженным клиренсом, 17-дюймовыми колесными дисками с низкопрофильной «резиной» и надписью Sport, украшающей фальшрадиаторную решетку. Салон отделан алькантарой и экокожей в черно-красной гамме с декоративными элементами «под карбон».
В движение автомобиль приводит 1,8-литровый мотор, форсированный до 145 л. с. С ним агрегатирована пятиступенчатая «механика». Для соответствия более производительному мотору, инженеры доработали тормозную систему и модернизировали подвеску.