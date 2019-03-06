Зачем спойлер автомобилю, и почему он не поможет Lada Granta

Спойлеры были, есть и будут неотъемлемой частью гоночных автомобилей, ведь на высоких скоростях необходимо прижимать заднюю ось к земле для сохранения сцепления с дорогой. Выполненные в форме перевернутого крыла самолета, они необходимы для борьбы с завихрениями, которые образуются на высокой скорости и отрывают корму от асфальта. Благодаря спойлеру, ведущие колеса крепче держатся за асфальт.

Так было до появления в семидесятых нового Porsche 911, оборудованного антикрылом, которое прозвали «китовый хвост». Элемент, который появился как часть аэродинамического комплекса автомобиля, так приглянулся автомобилистам, что его аналоги начали устанавливать на все «самодвижущиеся повозки». «Ящик Пандоры» открылся, и спойлеры самых невероятных форм и размеров «растеклись» по гражданским автомобилям.

Естественно, никакой технической задачи они не выполняли: какое значение имеют потоки воздуха на скорости около 40 км/ч? Даже на «сотне» эффект будет столь крошечным, что его заметит лишь «страждущий» водитель. Зато визуально автомобиль сразу обретал спортивный и агрессивный характер, даже тяжелые представительские седаны тут же получали внимание со стороны юной аудитории. Шарм спортивных авто стал настолько общемировым, что сами автопроизводители начали «лепить» антикрылья на свои автомобили.