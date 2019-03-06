Зачем спойлер автомобилю, и почему он не поможет Lada Granta

Эпоха спойлеров, которая пошла на спад в конце 90-х, возвращается. «Книжные полки» и «пластиковый ад» вновь появляются на багажниках и крышах, чтобы разлететься на мелкие, но очень опасные осколки при первой же мелкой аварии. Почему не следует устанавливать этот элемент на машину, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Спойлеры были, есть и будут неотъемлемой частью гоночных автомобилей, ведь на высоких скоростях необходимо прижимать заднюю ось к земле для сохранения сцепления с дорогой. Выполненные в форме перевернутого крыла самолета, они необходимы для борьбы с завихрениями, которые образуются на высокой скорости и отрывают корму от асфальта. Благодаря спойлеру, ведущие колеса крепче держатся за асфальт.
Так было до появления в семидесятых нового Porsche 911, оборудованного антикрылом, которое прозвали «китовый хвост». Элемент, который появился как часть аэродинамического комплекса автомобиля, так приглянулся автомобилистам, что его аналоги начали устанавливать на все «самодвижущиеся повозки». «Ящик Пандоры» открылся, и спойлеры самых невероятных форм и размеров «растеклись» по гражданским автомобилям.
Естественно, никакой технической задачи они не выполняли: какое значение имеют потоки воздуха на скорости около 40 км/ч? Даже на «сотне» эффект будет столь крошечным, что его заметит лишь «страждущий» водитель. Зато визуально автомобиль сразу обретал спортивный и агрессивный характер, даже тяжелые представительские седаны тут же получали внимание со стороны юной аудитории. Шарм спортивных авто стал настолько общемировым, что сами автопроизводители начали «лепить» антикрылья на свои автомобили.
Наиболее яркий пример — LADA Granta Sport, багажник которой увенчан крошечной полоской пластика. Бюджетный, далекий от гонок седан, обреченный самой судьбой на грустный быт тягловой лошади. Но ведь спортивная модификация: 1,6-литра, 120 лошадиных сил, почти 10 секунд до сотни. Без спойлера — просто разорвет в клочья.
Так антикрыло стало элементом стиля и дизайна, полностью растеряв свою аэродинамическую составляющую. Обретя новое назначение: спойлеры начали расти в размере и весе, получили удивительные и несуразные формы и стали частью совсем уж неподходящих для гонок автомобилей. Как известно, чем дешевле автомобиль — тем больше аудитория.
Чем больше аудитория — тем чаще встречаются индивидуумы, желающие выделиться из серой массы. Именно так различные бюджетные «лошадки» вдруг стали предметом тюнинга, обязательным элементом которого стал спойлер. «Китовый хвост» превратился в «книжную полку», а потом и в полноценную антресоль.
Красота требует жертв, так что за появление этого элемента стиля придется заплатить. Бюджет на качественную деталь и надежную установку есть далеко не у всех, и тюнер обратил свой взор на китайских производителей. Какая тут физика, какие математические расчеты и потоки воздуха: чем больше и краше — тем лучше!
Быстро смекнув, что сверлить дыры есть желание далеко не у всех, цеховики из Поднебесной начали предлагать антикрылья на двустороннем скотче! При первом же ДТП, такие спойлеры отлетали, нанося урон не только другим автомобилям, но и пешеходам. Иногда дело не доходило даже до аварии: пластмассу просто отрывало на кочках, которыми так богаты российские дороги. Настоящие антикрылья, задача которых улучшить аэродинамику, требуют серьезного подхода: профессиональный спойлер не может быть универсальным.
Чаще всего, его проектируют под конкретный автомобиль и наделяют уникальными свойствами. Он не может быть приклеен на клей — только резьбовое соединение, рассчитанное на серьезные нагрузки. Все остальное — игрушка, по своим свойствам полностью аналогичная наклейке на дверь или крыло.