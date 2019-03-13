Infiniti покидает Европу. Уйдет ли из России?

Японцы останавливают сборочные конвейеры для хетчбэка Q30 и кроссовера QX30 на британском заводе в Сандерленде уже летом текущего года. А продажи премиума из Страны восходящего солнца в западноевропейских странах завершаться в начале следующего 2020-го.

Представители бренда заметили, что план реструктуризации никак не затронет другие регионы: например, Восточноевропейский. Кроме того, компания оставляет все по-прежнему в Азии и на Ближнем Востоке — рынки с потенциалом, продолжающие расти. Российские потребители также не заметят никаких изменений.

Причиной такого серьезного шаха стало падение реализации в Европе. Так, в прошлом году бренд потерял около половины объемов сбыта (дилерам удалось передать в руки покупателям около 6200 автомобилей).

Стоит отметить, что в России за прошедший год приобрели 4654 автомобиля Infiniti. Правда, и у нас компания показала отрицательную динамику в незначительные 6%.