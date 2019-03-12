5 самых дешевых пятилетних кроссоверов с полным приводом

Вторичный рынок богат на самые различные и заманчивые предложения, и одним из наиболее популярных сегментов традиционно считаются пятилетние кроссоверы, которые пользуются стабильным спросом по всей территории России. Портал «АвтоВзгляд» отметил пятерку самых привлекательных по цене полноприводных паркетников не старше 2013 года.
Имея в кармане сумму от 350 000 до 600 000, поклонники полного привода могут рассчитывать на широкий выбор пятилетних кроссоверов в версиях 4х4 европейских, корейских и китайских марок.
В связи с тем, что машины из Поднебесной заслуживают отдельного рейтинга, в нашем списке они отсуствуют. Кроме того, в пятерку не вошли откровенные внедорожники, готовые к экстремальному оффроуду.
Renault Duster
Старый и добрый Renault Duster в этой категории предлагается чаще всего. Полноприводная версия французского кроссовера не старше 2013 года, обойдется минимум в 350 000 рублей.
Речь идет о машинах с бензиновыми «четверками» объемом 1,6 л (102 л. с.) и 2,0 л (135 л. с.), а также с 1,5-литровым турбодизеле (90 л. с.). Пробег таких машин начинается от 50 000 километров. Доступны версии как шестиступенчатой «механикой», так и с четыркхскоростным «автоматом».
Минимум в 450 000 обойдется среднеразмерный корейский паркетник SsangYong Kyron 2013 года выпуска, оснащенный системой полного привода. За такие деньги доступны комплектации с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 141 л. с. и 2,3-литровым бензиновым атмосферником мощностью 150 л. с.
В качестве коробки передач предлагется как пятиступенчатая «механика», так и шестискоростной «автомат». Эти машины могут иметь минимальный пробег от 40 000 до 50 000 верст.
SsangYong Actyon
С ценником от 500 000 рублей можно найти еще одного представителя корейского автопрома — компактный SsangYong Actyon второго поколения в полноприводных комплектациях не старше 2013 года выпуска.
Машины заряжены безальтернативным бензиновым 2,0-литровым мотором мощностью 149 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач либо шестидиапазонным «автоматом». Минимальный пробег таких кроссоверов — 70 000 километров.
Минимум за 520 000 можно купить чешский кроссовер Skoda Yeti в возрасте не старше пяти лет. В основном речь идет о комплектациях с бензиновым мотором объемом 1,8 л мощностью 152 л. с. и семиступенчатым «роботом» DSG.
Пробег таких версий стартует от 80 000 километров. Напомним, что этот компактный кроссовер уже снят с производства, и вместо него на наш рынок скоро приедет Skoda Karoq.
Nissan Terrano
Самым дорогим в нашем рейтинге оказался японский вариант «Дастера» Nissan Terrano 2014 года выпуска. Цена вопроса полноприводных комплектаций — от 550 000 рублей.
В основном это базовые версии все с тем же 1,6 литровым 114-сильным мотором и шестиступенчатой «механикой». Полноприводный вариант с четырехступенчатым «автоматом» предлагается с 2-литровым силовым агрегатом мощностью 135 л. с. обойдется уже в сумму около 600 000 рублей.