5 самых дешевых пятилетних кроссоверов с полным приводом

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В связи с тем, что машины из Поднебесной заслуживают отдельного рейтинга, в нашем списке они отсуствуют. Кроме того, в пятерку не вошли откровенные внедорожники, готовые к экстремальному оффроуду.