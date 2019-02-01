Кроссоверы для Infiniti будут создавать студенты

Проект Infiniti стартовал в январе и продлится до конца весны. К нему привлекли учащихся двух ВУЗов Соединенных Штатов: дизайн-колледжа ArtCenter в Калифорнии и мичиганского колледжа «Креативных разработок».

По итогам этого конкурса молодых-талантливых, Альфонсо Альбайса, старший вице-президент по глобальному дизайну марки, и Карим Хабиб, исполнительный дизайн-директор, выберут двух самых талантливых студентов (по одному из каждого учебного заведения) и отправят на стажировку в Японию в главный дизайн-центр Infiniti, расположенный в городе Канагава.

Стоит напомнить, что специалисты премиум-бренда не зря едят свой хлеб: на Детройтском мотор-шоу Infiniti QX Inspiration выбрали в качестве лучшего концепткара 2019 года. Но это не единственная награда: авто отметили в номинации «Лучший интерьер», в том числе и за инновационное использование традиционных отделочных материалов и необычных цветовых решений.