Концерн Volkswagen в этом году представит 90 новых автомобилей

Информация о намерениях Volkswagen Group просочилась в зарубежные СМИ с ежегодной конференции в Вольфсбурге. Потребителям стоит ожидать как минимум шесть громких премьер. Среди них — два премиальных немецких кроссовера в купеобразном кузове: Porsche Cayenne Coupe и Audi Q3 Sportback.

Первый, кстати, успел попасть под объективы шпионских камер. Ожидается, что Porsche унаследует моторы от стандартного «Кайена», но к ним добавится еще и гибридная силовая установка.

Кроме того, среди новинок обнаружился некий безымянный компактный кроссовер VW B-класса. Но подробностей нет: пока это тайна, покрытая мраком.

Говорилось на мероприятии и о том, что шикарное четырехдверное купе Bentley Continental Flying Spur сменит поколение. А еще две модели — Volkswagen Bora и Lavida, представленные исключительно на китайском рынке, переродятся в электрокары.

Конечно, в число новых машин войдут обновленные легковушки и авто, сменившие поколение. Выйдут на рынок и уже представленные VW T-Cross, Skoda Scala и Kamiq, SEAT Tarraco, а также Porsche 911. Кроме того, по данным издания Autocar, до 2022 года Volkswagen запустит на рынок еще 15 авто на батарейках, построенных на «тележке» MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten).