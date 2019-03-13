Почему новым автомобильным шинам обязательно нужна обкатка

Новенький автомобиль, только-только покинувший шоу-рум, нуждается в так называемой обкатке, и об этом знает едва ли не каждый водитель. При этом многие почему-то забывают о том, что в щадящем режиме эксплуатации на первых порах нуждаются и свежие шины. Как правильно проводить обкатку резины, и почему она так необходима, напомнит портал «АвтоВзгляд».
Как известно, автомобильные шины изготавливаются из натурального и синтетического каучука, а также кордовой ткани, в основе которой могут лежать металлические, полимерные и текстильные нити, в специальных формах. И дабы облегчить процесс извлечения готовой покрышки из этой самой формы, резину покрывают на заводе смазкой. В результате небольшое количество жидкости «задерживается» на протекторе, что не самым лучшим образом сказывается на свойствах шин.
Кроме того, ни для кого секрет, что резина влияет на управляемость автомобиля. И как ни крути, водителю требуется немного времени, чтобы привыкнуть к поведению машины с новой — или с хорошо забытой за сезон старой — резиной. А потому первое время лучше придерживаться нескольких несложных правил. И не важно, какие вы поставили покрышки: зимние или летние.
Начнем с летних шин — ведь именно их в скором времени придется обкатывать водителям, отвыкшим за несколько месяцев от сухих дорог. Здесь рекомендации простые: стараемся избегать резких торможений и разгонов, плавно входим в повороты, максимально аккуратно преодолеваем мокрые участки, следим за скоростью, которая не должна превышать 80 км/ч. В таком щадящем режиме следует эксплуатировать авто порядка 500 километров.
Обкатка зимней резины требует особого внимания из-за погодных условий и иного строения конструкции покрышки (шипы, другая ширина и глубина протектора). «Снежной» резине 500 километров бережливого обращения мало — желательно проехать в спокойном режиме не менее 700 км. Что понимается под спокойным режимом в этом случае? Скорость не более 60—70 км/ч, плавные торможения, ускорения и вхождения в повороты, а также «облегченная» машина без перегруженного багажника и лишних пассажиров.
Кстати сказать, некоторые производители резины наносят на покрышки специальный индикатор, который стирается к тому времени, когда процесс обкатки подходит к концу. В идеале после «испытательного срока» — заглянуть на СТО, чтобы провести повторную балансировку колес. Помните, что правильно отрегулированные колеса — залог безопасности движения.
Дабы минимизировать риски попадания в аварию, не пренебрегайте процессом обкатки резины — лишним он точно не будет. И максимально ответственно подходите к процедуре покупки шин: соблюдайте несложные правила, ведь это, повторимся, вопрос безопасности. Ну а если вы как раз собираетесь в магазин за летними покрышками, то ознакомьтесь с нашим материалом, в котором мы рассказываем, на что обратить внимание, выбирая резину к «теплому» сезону.