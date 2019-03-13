Почему новым автомобильным шинам обязательно нужна обкатка

Как известно, автомобильные шины изготавливаются из натурального и синтетического каучука, а также кордовой ткани, в основе которой могут лежать металлические, полимерные и текстильные нити, в специальных формах. И дабы облегчить процесс извлечения готовой покрышки из этой самой формы, резину покрывают на заводе смазкой. В результате небольшое количество жидкости «задерживается» на протекторе, что не самым лучшим образом сказывается на свойствах шин.

Кроме того, ни для кого секрет, что резина влияет на управляемость автомобиля. И как ни крути, водителю требуется немного времени, чтобы привыкнуть к поведению машины с новой — или с хорошо забытой за сезон старой — резиной. А потому первое время лучше придерживаться нескольких несложных правил. И не важно, какие вы поставили покрышки: зимние или летние.