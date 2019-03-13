Почему из российских шоу-румов пропала Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta не пропала из России окончательно. Дело в том, что у нас собирали и продавали автомобиль шестого поколения. Сейчас же на рынке выступает «четырехдверка» новой генерации. Ее дебют состоялся еще в начале прошлого года на Детройтском автосалоне.

И вот пришло время приехать новой «Джетте» и в Россию. Правда, ждать придется немало — до начала следующего года. И если в ближайшее время вы собирались обзавестись новой Jetta, то придется искать ей альтернативу, или все-таки дождаться продаж.

– Будет ли автомобиль производится в России, пока обсуждается. — сообщила порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель бренда Александра Филиппова. — Но первые поставки совершенно точно будут из Мексики. В Европе модель не продается.

Стоит напомнить, что канувшее в Лету поколение «Джетты» оснащали четырьмя моторами с диапазоном мощностей от 90 до 150 л. с., а ценник на нее начинался от 1 129 000 рублей. Новая Jetta переехала на «тележку» MQB и немного подросла в габаритах.

Отечественные спецификации еще неизвестны. В Соединенных Штатах в распоряжении автомобиля оказался всего один 150-сильный турбированный мотор, работающий либо с шестиступенчатой «механикой», либо с восьмидмапазонной АКП.