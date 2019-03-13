Что делать пассажиру, если водитель потерял сознание во время движения

Внезапная потеря сознания случается не только при болезнях сердца, микроинсультах, невралгии, гипертонии, диабете и прочих серьезных патологиях, но даже из-за элементарного укачивания, переутомления, голодания, стрессовой ситуации, нехватки кислорода, отравления вредными газами.

Водитель, упавший в обморок во время движения, уже не контролирует автомобиль, что в подавляющем большинстве случаев приводит к ДТП. Степень тяжести аварии главным образом зависит от скорости машины и интенсивности движения на том участке, где это произошло. Конечно, действия пассажира могут повлиять на исход событий, но на практике избежать ДТП в подобной ситуации удается редко.

Задача стоит совсем непростая — сохранить безопасную траекторию движения машины и остановить неуправляемую машину. Увы, чаще всего пассажиру удается только снизить скорость до минимума. При этом полную остановку нередко можно обеспечить только одним способом — направить машину в безлюдное место и в сторону наиболее безопасного препятствия — кустарника, высокого бордюра или непрочного ограждения.

Полностью сбросить скорость при помощи педали тормоза скорее всего не получится, поскольку человеку, сидящему рядом с водителем, добраться под его ноги крайне трудно.