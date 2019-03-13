Что делать пассажиру, если водитель потерял сознание во время движения

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В силу определенных патологий абсолютно любой человек может внезапно упасть в обморок, даже если он внешне выглядит бодрым и работоспособным. К счастью, в обычной жизни со здоровыми людьми такое случается не так часто, но все же от подобных эксцессов не застрахован никто, в том числе и водитель в момент управления автомобилем.
Иван Флягин

Внезапная потеря сознания случается не только при болезнях сердца, микроинсультах, невралгии, гипертонии, диабете и прочих серьезных патологиях, но даже из-за элементарного укачивания, переутомления, голодания, стрессовой ситуации, нехватки кислорода, отравления вредными газами.

Водитель, упавший в обморок во время движения, уже не контролирует автомобиль, что в подавляющем большинстве случаев приводит к ДТП. Степень тяжести аварии главным образом зависит от скорости машины и интенсивности движения на том участке, где это произошло. Конечно, действия пассажира могут повлиять на исход событий, но на практике избежать ДТП в подобной ситуации удается редко.

Задача стоит совсем непростая — сохранить безопасную траекторию движения машины и остановить неуправляемую машину. Увы, чаще всего пассажиру удается только снизить скорость до минимума. При этом полную остановку нередко можно обеспечить только одним способом — направить машину в безлюдное место и в сторону наиболее безопасного препятствия — кустарника, высокого бордюра или непрочного ограждения.

Полностью сбросить скорость при помощи педали тормоза скорее всего не получится, поскольку человеку, сидящему рядом с водителем, добраться под его ноги крайне трудно.

Чем раньше пассажир заметит, что рулевой отключился, тем больше шансов благополучного исхода событий. Поэтому человек, сидящий на втором ряду, вряд ли сумеет повлиять на ситуацию.

Если же автомобиль с отключившимся водителем еще не потерял траекторию, а движется прямо, пассажиру первым делом следует взять руль, чтобы сохранять безопасную траекторию, включить аварийку и по возможности вырубить зажигание, но при этом повернуть ключ не до упора, чтобы на ходу не заклинило руль.

В некоторых ситуациях отключать мотор не следует — например, когда пассажир собирается остановить машину с помощью переключения «автомата» в ручном режиме на пониженные ступени. При таком условии следует убедиться, что, в момент потери сознания водителя его ступня не оказалась на педали газа. В обратном случае необходимо попытаться сдвинуть ее оттуда, согнув его ногу в колене.

Замедлить движение прежде всего можно механическим ручником, если, конечно, при этом не слишком высокая скорость. Электронный стояночный тормоз на полном ходу использовать бесполезно — он не среагирует.

При наличии механической коробки передач можно попытаться включить пониженную. Если у вас хватит сил во время движения врубить заднюю, имейте в виду, что ведущие колеса немедленно начнут вращаться в противоположную сторону. Заднеприводная машина остановится, а вот переднеприводная может потерять управляемость со всеми вытекающими последствиями.

Если машина оснащена «автоматом», «роботом» или «вариатором», то переводить селектор в режим P (паркинг) или R (задний ход) бесполезно — авто сохранит скорость, поскольку электроника запрограммирована на «защиту от дурака». А вот на стареньких моделях начала нулевых годов выпуска есть шанс, что в режиме паркинга авто затормозит.

В идеале, если пассажир переведет «автомат» в ручной режим, которым оборудованы большинство современных моделей, есть шанс снизить скорость с помощью переключения селектора на пониженные передачи. Как уже было сказано выше, достигнув совсем небольшой скорости при невозможности полностью остановиться, следует направить автомобиль на наиболее безопасное препятствие. При этом по возможности использовать звуковой сигнал, который привлечет внимание других участников движения.

безопасность дорожного движения, ДТП, дорога
13 марта 2019
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