Возглавляет рейтинг крупнейших автомобильных рынков Европы, как и прежде, Германия, где по данным национальной ассоциации, было реализовано 268 867 новеньких машин (+2,7% по сравнению с февралем 2018-го). На второй же строчке в списке расположилась — нет, не Великобритания — Италия. Дилеры Авзонии «пристроили» 177 825 легковушек (-2,4).

Замыкает лидерскую тройку Франция, где продажи новых автомобилей подросли на 2,1% до 172 443 единиц. Если принимать в расчет Россию, то наша страна заняла четвертое место. По данным агентства «Автостат», шоу-румы отечественных автосалонов покинули 120 000 свеженьких машин.

По результатам февраля в первую пятерку также вошла Испания — в стране корриды и фламенко новыми автомобилями обзавелся 100 701 человек (-8,8%). Великобритания же, которая обычно входит в число лидеров, на этот раз оказалась за бортом. В королевстве реализовали 81 969 машин, что на 1,4% больше, нежели в последнем зимнем месяце минувшего года.