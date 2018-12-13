Названы самые безопасные автомобили 2018 года

EuroNCAP публикует рейтинг «Лучший в своем классе» в конце каждого года. Чтобы определить победителей, высчитывается взвешенная сумма оценок по каждому из четырех параметров: защита водителя и взрослых пассажиров, безопасность детей и безопасность пешеходов, а также работа систем активной безопасности.

Стоит отметить, что в этот раз специалистам комитета удалось охватить не все сегменты. Все дело в том, что в 2018 году было разбитто в краш-тестах слишком мало машин.

Среди больших кроссоверов самым безопасным стал Hyundai Nexo, который работает на водородных топливных элементах. «Паркетник» защищает от травм взрослых пассажиров и водителя на 94%, детей — на 87%, а пешеходов — на 67%. Работу электронных систем безопасности оценили в 80%.