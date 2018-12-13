Названы самые безопасные автомобили 2018 года

Европейский комитет EuroNCAP, подводя итоги уходящего 2018 года, составил рейтинг самых безопасных автомобилей, который называется «Лучший в своем классе». Автомобили разделили на четыре категории, но одна из машин стала лидером сразу по двум номинациям. В общем, победителей немного.
EuroNCAP публикует рейтинг «Лучший в своем классе» в конце каждого года. Чтобы определить победителей, высчитывается взвешенная сумма оценок по каждому из четырех параметров: защита водителя и взрослых пассажиров, безопасность детей и безопасность пешеходов, а также работа систем активной безопасности.
Стоит отметить, что в этот раз специалистам комитета удалось охватить не все сегменты. Все дело в том, что в 2018 году было разбитто в краш-тестах слишком мало машин.
Среди больших кроссоверов самым безопасным стал Hyundai Nexo, который работает на водородных топливных элементах. «Паркетник» защищает от травм взрослых пассажиров и водителя на 94%, детей — на 87%, а пешеходов — на 67%. Работу электронных систем безопасности оценили в 80%.
В категории «Большой семейный автомобиль» в этом году победителем объявлен Lexus ES. При авариях в премиальном седане взрослые защищены на 91%, дети — на 87%, пешеходы — на 90%. Электроника отрабатывает на 77%. Стоит сказать, что «японец» стал лучшим еще в одной номинации, для победы в которой сравнивали гибридные авто и электрокары.
Безопаснее всех в классе «Малый семейный автомобиль» европейцы назвали Mercedes-Benz A-класса. «Малыш» из Штутгарта надежен при ДТП для взрослых на 96%, для ребенка — на 91%, для пеших участников дорожного движения — на 92%. Электронные системы безопасности заработали во время тестов 75%.