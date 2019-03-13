В России стартовали продажи особого Toyota Land Cruiser

В новом исполнении Land Cruiser 200 получил более агрессивную внешность, подчеркиувающую его внедорожный потенциал. На спецверсию авто установлены оригинальные бамперы, другая решетка радиатора, 20-дюймовые колесные диски, дополнительные хромированные накладки на кузов, а также логотипы TRD.

Салон внедорожника слегка преобразился за счет новых панелей «под алюминий» и видоизмененной кнопки запуска мотора в стиле TRD.

Автомобиль оснащается гидропневматической подвеской с регулировкой кузова по высоте и адаптивной системой регулировки жесткости подвески (AVS).

Стоимость Toyota Land Cruiser 200 TRD составляет 5 914 000 рублей для дизельной версии и 5 770 000 — для бензиновой.

Toyota Land Cruiser Prado в новой модификации также получил оригинальный обвес, другую решетку радиатора цвета Gun Metallic, логотипы TRD на кузове и аналогичные изменения в салоне. Версия Toyota Land Cruiser Prado TRD предлагается по цене 4 035 000 рублей для дизельной комплектации и 4 080 000 рублей для бензиновой.