Какие подержанные авто выбирают жители крупных городов

Лишь в Волгограде, чье население едва перевалило за 1 млн. человек, чаще всего в январе-феврале из подержанных автомобилей выбирали ВАЗ-2114 Samara. Но именно этот автомобиль занял первое место в прошлогоднем всероссийском чарте «бэушных» легковушек. В Самаре лидером сталa LADA Priora. Напомним, что обе «россиянки» уже покинули конвейер АВТОВАЗа.

Ford Focus — серебряный «призер» прошлогоднего рейтинга — получил пальму первенства сразу в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Челябинске и Перми. Еще в трех городах, а точнее в Красноярске, Новосибирске и Омске лучше всех продавалась Toyota Corolla. В Казани и Нижнем Новгороде активнее всех уходил во вторые руки KIA Rio. Кроме того, по сообщению агентства «Автостат», в Ростове-на-Дону чаще остальных на «вторичке» раскупали Hyundai Accent, в Уфе — Daewoo Nexia, а в Краснодаре — Opel Astra.

Стоит напомнить, что продажи подержанных автомобилей в России (в отличие от новых) пока продолжают расти. Так, в феврале у нас реализовали 366 800 машин, что на 1,3% больше показателей годичной давности.