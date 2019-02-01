Популярный KIA Rio X-Line превращается в кроcсовер

Не стоит забывать, что на хетчбэк KIA Rio в версии X-Line с увеличенным клиренсом приходится более половины продаж этой модели. B вот в салоны официальных дилеров уже приехали кросс-хетчи с дорожным просветом, увеличенным до 195 мм. Он вырос на 20—25 мм в зависимости от комплектации и размерности колес.

— Реализация столь амбициозной задачи потребовала пересмотра всей геометрии подвески и подбора новых компонентов, — рассказал порталу «АвтоВазгляд» глава отечественного офиса марки Александр Мигаль. — а также продолжительных испытаний автомобиля в России и Корее.