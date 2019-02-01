Популярный KIA Rio X-Line превращается в кроcсовер

Корейской KIA Rio, остающейся самой популярной иномаркой на российском рынке, титул абсолютного лидера несколько месяцев назад все же пришлось уступить. Стараясь вернуть прежние позиции, корейцы доработали популярную версию машины — X-Line, сделав ее еще более внедорожной.
Не стоит забывать, что на хетчбэк KIA Rio в версии X-Line с увеличенным клиренсом приходится более половины продаж этой модели. B вот в салоны официальных дилеров уже приехали кросс-хетчи с дорожным просветом, увеличенным до 195 мм. Он вырос на 20—25 мм в зависимости от комплектации и размерности колес.
— Реализация столь амбициозной задачи потребовала пересмотра всей геометрии подвески и подбора новых компонентов, — рассказал порталу «АвтоВазгляд» глава отечественного офиса марки Александр Мигаль. — а также продолжительных испытаний автомобиля в России и Корее.
Стоит уточнить, что отныне штатные шины у KIA Rio X-Line имеют размер 185/65R15. А авто в топовой комплектации Premium вообще получило «резину» 195/60R16, тогда как ранее комплектовалось покрышками 195/55R16. Иначе говоря, «пятидверка» все больше приближающаяся к сегменту переднеприводных городских «паркетников».
Напомним, что она оснащается 1,4-литровым мотором мощностью 100 л. с., а в качестве более серьезной альтернативы выступает 123-литровый двигатель объемом 1,6 л. Оба агрегата работают в паре либо с шестискоростной механической коробкой, либо с шестидиапазонным «автоматом». Прайс на автомобиль стартует от 854 900 рублей.