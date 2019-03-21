Узбеки вновь сертифицировали в России Ravon R2

Но с мая прошлого года Ravon прекратил продажи, ссылаясь на пересмотр ценовой политики и разницу курсов валют Узбекистана и России. И с тех пор у нас не реализовали ни одной машины этого автостроителя. Сайт отечественного представителя по-прежнему работает, но под моделями вместо прайса надпись: «Цена пересматривается».

Свежий ОТТС может означать, что Ravon задумался о возвращении на российский рынок, как минимум с компактной «пятидверкой» R2 (клон Chevrolet Spark). Но документ, конечно, не гарантирует этого.

Добавим, что технические характеристики модели в новом Одобрении остались практически теми же, что и ранее. Правда, в перечне оборудования появились два дополнительных пункта: обязательный модуль вызова экстренных служб и рейлинги на крышу.

Напомним, что Ravon R2 оснащается 1,2-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 85 л. с., работающей совместно с четырехступенчатым «автоматом». Кстати, производитель позиционировал это авто, как самую дешевую легковушку с АКП.