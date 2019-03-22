В России отзывают автомобили Volkswagen сразу двух моделей

Под акцию добровольного отзыва попали 13 автомобилей Volkswagen Caddy, уехавших от дилеров в течение прошлого и текущего года. Причиной стала возможная ошибка в производственном процессе. В результате нее мог быть неверно положен наполнитель в спинках кресел. Самой большой неприятностью, связанной с подобным браком, будут последствия срабатывания боковой подушки безопасности, так как необходимая перфорация для нее расположена с другой стороны сиденья. Айрбэг нужным образом не раскроется и не обезопасит пассажира или водителя.

Неисправность обнаружилась и у двух VW Passat в люке панорамной крыши. В обоих случаях необходимо проверить и заменить дефектные детали. Чтобы понять, какие конкретно авто попадают под отзыв, нужно сравнить список VIN, опубликованный на сайте «Росстандарта» в разделе «Документы», с идентификационным номером в СТС. При совпадении, нужно связаться с ближайшим дилером и записаться на ремонт.

Кроме того, представители бренда в ближайшее время сами сообщат владельцам о проблеме и пригласят их в автосервис. Все работы и комплектующие производитель, конечно, предоставляет бесплатно.

Напомним, что в самом начале года компания Volkswagen начала отзывать автомобили из-за того, что по ошибке продала на российском рынке предсерийные образцы, даже не имеющие всей необходимой документации.